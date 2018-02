Das Spiel des Karlsruher SC gegen den Halleschen FC endete 1:0 (0:0). Wie schlagen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Halle ist die Partnerstadt von Karlsruhe. Und Partner sollten doch eigentlich freundlich und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Aber das war in Halle nicht so.

Für die KSC Akteure gab's heftig auf die Hölzer. 120 Sekunden gespielt: Drei Fouls von Halle-Spielern!

Nach einer Viertelstunde: Schon zwei Verwarnungen für Halle-Spieler. Dabei wollten im KSC-Tross alle nach rund hundert Stunden wieder gesund wieder im Wildpark ankommen.

Am Dienstag ging's ja schon nach Osnabrück. Trainerteam, Betreuer und Spieler freuen sich auf ihre Familien. Wenn dann ein Sieg in Halle im Gepäck ist - um so schöner.

Zur Halbzeit: 0:0, glücklich für die Badener...

2. Halbzeit

Super "Schleuse!" Erste Chance – erstes Tor für den KSC in Halle.

Treffer Nummer elf für Schleusener. Die KSC Fans jubeln – mit einem kleinen, bitteren Beigeschmack.

Ob Leihspieler Schleusener nach so vielen tollen Toren beim KSC bleibt? Abwarten…. Eines macht der Toptorjäger: Er hält den KSC im Aufstiegsrennen. Rauf geht´s KSC!!

Die Spielernoten