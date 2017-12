Das Spiel des Karlsruher SC gegen den VfR Aalen endete 0:0 (0:0). Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Zwei gebürtige Karlsruher stehen auf dem Rasen. Beim KSC: Kapitän David Pisot - auf Seiten der Aalener: Sascha Traut. Die Jungs kennen sich aus der Zeit in der KSC-Jugend. Obwohl Traut "absoluter KSC-Fan" ist - heute gibt er alles, um seinen Lieblingsclub zu besiegen.

Ansonsten: Traut liebt Karlsruhe, baut in Knielingen, direkt an der Alb, ein Haus um, um dort nach der Karriere zu leben.

Auf dem Spielfeld hatten die beiden in Halbzeit eins – die 0:0 endete – keinen direkten Kontakt.

2. Halbzeit

Auffällig im Kühlschrank Wildparkstadion: Alle Akteure trugen Langarmtrikots – nur einer hatte ein kurzes Shirt an: Marcel Mehlem. Der hat am nächsten Spieltag freie Kleiderwahl. Denn: Mehlem sah die fünft gelbe Karte – ist gesperrt. Ach ja –logisch, dass Karlsruhe-Liebhaber Sascha Traut nicht mit zurück nach Aalen fährt, sondern mit Sondergenehmigung bei der Familie in seiner Heimatstadt bleibt und sich dort über das torlose Remis beim KSC freute.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

Die Spielernoten