Das Spiel des Karlsruher SC gegen Preußen Münster endete (1:0). Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Christian Eichner ist aufgerückt. Eigentlich sitzt der Assistent von Chefcoach Alois Schwartz nicht in der ersten Reihe, sondern dahinter. Auf der Bank, neben den Physios, neben den Ersatzspielern. Doch gegen Münster durfte er auf dem Stuhl neben dem Chef Platz nehmen.

Der Grund: Dimitrios Moutas, der dort im Normalfall sitzt, wurde an der Achillessehne operiert, fehlte krankheitsbedingt am Spielfeldrand. Eiche sah eine ergebnistechnisch gute erste Halbzeit. Florent Muslija traf zum 1:0. Ach ja: Schwartz saß nicht eine Sekunde auf dem Stuhl neben Eiche, er hechelte nur hin und her…

2. Halbzeit

Der KSC macht seine Hausaufgaben. Auch gegen Münster gab es den so wichtigen Heimdreier. Mit 3:0 gewannen die Badener. Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Trainer Schwartz. 51 Jahre alt wurde der gute Alois am vergangenen Mittwoch. Der ließ sich nicht lumpen, war alles andere als sparsam. Der Chefcoach lud den kompletten Kader zu einem Ausflug mit Umtrunk und Essen ein. In ein Restaurant nach Ittersbach. Dort hat die Familie von KSC Chefanalyst Sebastian Dirscherl ein Restaurant hat.

Die Elf zeigte sich erkenntlich, gewann gegen Münster. Ganz nach dem Motto von Schwartz: "Das Leben ist ein Geben und Nehmen…" Wenn es immer so einfach wäre… Egal – die KSC´ler sind weiter mitten im Aufstiegsrennen!

