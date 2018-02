Das Spiel des Karlsruher SC gegen den VfL Osnabrück endete 0:0 (0:0). Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Die Frage vor der Partie: Ist die 13 eine Glückszahl für den KSC? Zwölf Spiele in Folge hatten die Badener ohne Niederlage überstanden, zwölf Mal blieb man in dieser Saison ohne Gegentreffer…

Bis zur Halbzeit haben diese Super-Serie Bestand. Was allerdings das Spiel nach vorne angeht – da wurde es in den ersten 45 Minuten den KSC Fans in der eiskalten Bremer Brücke erst kurz vor der Pause richtig warm ums blau-weiße Herz.

Doch weder Toni Fink noch Florent Muslija trafen ins Netz. 0:0 – die Serien halten…

2. Halbzeit

Trotz der 13 als schlechtes Omen – der VfL Osnabrück ist ein dankbarer Gegner. Dem KSC gelang auswärts ein 0:0. Somit hat der KSC seit 2003 nicht mehr gegen Osnabrück verloren.

Am Aschermittwoch gab's zwar wenig zu lachen für die Badener.

Aber: Die Serien halten, der Aufstieg ist auch in der Fastenzeit mitten im Visier der KSC Profis.

