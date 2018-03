Das Spiel des Karlsruher SC gegen die Würzburger Kickers endete 0:0 (0:0). Wie schlagen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Es geht um die Einstellung des Vereinsrekords! Die Wildparkprofis wollen die Superserie von 19 Spielen in Folge ohne Niederlage in Würzburg fortsetzen. Gelingt das, würde das aktuelle Team den Vereinsrekord, der von Ex-Trainer Markus Kauczinski und seiner Mannschaft in der Saison 2012 – 2013 aufgestellt wurde, einstellen.

Bis zur Halbzeit sind die KSC´ler im Soll. 0:0 – mehr hatte auch keine Mannschaft verdient…

2. Halbzeit

Der Vereinsrekord ist eingestellt. 29 Spiele ohne Niederlage in Folge. Begonnen hat die Superserie in der Hinrunde mit dem 2:0 gegen Würzburg. Die Serie hat gehalten, die Partie endete 0:0. Aber war das Fußball? Egal.. der Aufstieg noch machbar.

Über den Rest, den der KSC im Frankenland ablieferte, hängt man besser den Mantel des Schweigens. Auffällig: Die Ähnlichkeit von Schiri Nicolas Winter mit Ex-KSC Trainer Marc Patrick Meister.

Auf so etwas konnte man achten, denn auf dem Feld war nicht viel los. Zudem war der Schiri der beste Mann auf dem Platz!

