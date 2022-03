vor 6 Stunden Karlsruhe/Hamburg Ganz bitter - KSC scheidet gegen den HSV im Elfmeterschießen aus: Der Liveticker zum Nachlesen

Nach einem hochspannenden Pokal-Viertelfinale steht der Hamburger SV als glücklicher Gewinner da. Nach einem direkten Freistoßtor von Heise (40.) und einem Abstauber von Hofmann (50.) verkürzte Glatzel zum 1:2 (52.). In der 71. Minute entschied Felix Zwayer nach langem Zögern auf Elfmeter und Gelb-Rot für Kobald. Gersbeck parierte, Glatzel traf in der Nachspielzeit dennoch zum 2:2 (91.), Im Elfmeterschießen waren die Hamburger nervenstärker. Der Liveticker zum Nachlesen.