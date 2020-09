vor 7 Stunden Karlsruhe Heimauftakt: KSC empfängt VfL Bochum - alle Facts zum Spiel

Das erste Heimspiel steht auf dem Programm: Am kommenden Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) empfängt der Karlsruher SC den VfL Bochum im Wildpark. Bis zu 1.200 Zuschauer dürfen in die Stadionbaustelle kommen und Ihren KSC anfeuern. Gegen die Gäste wird es auf die Unterstützung auch ankommen. Denn die Gäste sind ein starkes Team, ka-news.de zeigt euch alle Facts rund um die Partie am 2. Spieltag.