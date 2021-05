vor 14 Stunden Heidenheim Gueye und Bormuth per Kopf: KSC siegt zum Saisonabschluss in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim hat seiner Clublegende Marc Schnatterer zum Abschied keinen Sieg schenken können. Der Fußball-Zweitligist unterlag am Sonntag dem Karlsruher SC in einem lange Zeit schwachen Spiel mit 1:2 (0:1), verlor damit den angestrebten sechsten Tabellenplatz an den Landesrivalen und rutschte am Saisonende auf Rang acht ab. Die Standardexperten des KSC beendeten die Spielzeit nach Kopfballtoren von Robin Bormuth (39. Minute) und Babacar Gueye (56.) dagegen als zweitstärkstes Auswärtsteam der Liga. Stefan Schimmer gelang für Heidenheim nur noch der Anschlusstreffer (80.).