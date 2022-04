vor 1 Stunde Karlsruhe/Hannover Hannover 96 empfängt den KSC: Alle Fakten zum "Schwager-Duell" am Freitag

Der KSC-Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern, frühzeitig. Und das, obwohl den Badenern in den letzten neun Pflichtspielen nur ein Sieg gelang. Am Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr) geht die Reise - ohne Druck - nach Hannover. Dort steigt das "Schwager-Duell".