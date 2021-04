22.04.2021 22:21 Lena Ratzel Karlsruhe "Felsenfeste Überzeugung zu gewinnen": KSC geht optimistisch in das erste Spiel nach der Quarantäne - sofern es stattfindet

Die Profis des Karlsruher SC sind aus der Quarantäne heraus und stehen vor dem Heimspiel gegen die Würzbuger Kickers am Freitagabend. Ob dieses Spiel angepfiffen wird, ist allerdings noch unklar, denn die Unterfranken bestätigten am Donnerstag zwei Corona-Fälle in ihrer Mannschaft. Das Team von Christian Eichner geht die Sache dennoch optimistisch an, will - wenn möglich - auf Sieg spielen und die Heimflaute endlich beenden.