Fehlende Offensivpower, Ex-Spieler und dunkle Stunden: Die Facts zum KSC-Spiel in Regensburg

Am dritten Spieltag trifft der Karlsruher SC heute auf die SSV Jahn Regensburg. Zwischen den Blau-Weißen und den Donaustädtern gibt es einige Parallelen. Unser Redakteur Peter Putzing zeigt euch welche und was für die Partie im Jahnstadion sonst noch wichtig ist.

Der KSC bisher? Zwei Saisonspiele - zwei Niederlagen. Das Team von Jahn Regensburg? Zwei Spiele - ungeschlagen. Aber: Die Domstädter sind wie der KSC noch sieglos.

Auch Regensburg offensiv bisher harmlos

Daher reicht es bisher nur zu Rang 13. Doch während die Karlsruher sehnlichst auf den ersten Treffer in der laufenden Spielrunde warten, haben die Regensburger ihr erstes Saisontor schon erzielt. Beim 1:1 im Derby gegen den 1. FC Nürnberg wurde der „Torlos-Bann“ gebrochen.

Aber es war kein Tor aus dem Spiel heraus. Den Ausgleichstreffer markierte Max Beschuschkow - per Handelfmeter. Also: Angst und Bange vor der Offensivpower der Bayern müssen die Badener nicht haben.

Defensiv steht die Elf aus der Oberpfalz etwas besser da als der KSC. Die Badener kassierten drei Gegentore - Regensburg ließ nur einen Treffer zu.

Ex-KSC-ler Gimber ist Kapitän

Kapitän beim Team von der Donau ist ein Ex-KSC-Profi: Benedikt Gimber. Als er im Wildpark war, kam „Benne“ vorwiegend in der Innenverteidigung zum Einsatz. In Regensburg ist er im defensiven Mittelfeld gesetzt. Auch, weil er enorm laufstark ist. 11,24 Kilometer legte er in den beiden Begegnungen durchschnittlich zurück.

Überhaupt: Der „Jahn“ läuft wie ein Uhrwerk. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic bringt es auf eine durchschnittliche Laufleistung von 118,84 Kilometern. Der KSC brachte es bisher auf 116,59 Kilometer.

Statistik spricht gegen den KSC

Ansonsten, beim Ballbesitz, der Passquote und auch bei der Zweikampfbilanz haben die Badener bessere Werte. Die Gesamtstatistik spricht nicht für den KSC: 14 Spiele gab es zwischen den Teams. Davon vier KSC-Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Auswärts gelang dem KSC in sieben Aufeinandertreffen nur ein Erfolg.

Das Heimspiel Ende 2019 entschied der Wildparkclub aber deutlich für sich. 4:1 gewannen die Badener. Torschützen: Toni Fink, Marvin Wanitzek und „Doppelpacker“ Philip Hofmann.

Dunkle Stunde: Relegation und Abstieg 2012

Unvergessen: Gegen diesen Club scheiterten die Badener vor acht Jahren in der Relegation, mussten nach zwei Unentschieden in die 3. Liga absteigen, da Regensburg mehr Auswärtstreffer als der KSC erzielt hatte. In Regensburg trennte man sich 1:1, im Wildpark lautete das Endergebnis 2:2.

Bester Torvorbereiter der Regensburger gegen die Karlsruher? Selcuk Alibaz. Der bereitete in der Relegation den entscheidenden Treffer vor, sicherte „Jahn“ damit die zweite Bundesliga und schickte den KSC in Liga drei. Nach dieser Partie wechselte Offensivmann Alibaz zum KSC.