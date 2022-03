vor 18 Stunden Karlsruhe Kann der KSC den Aue-Fluch brechen und einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt gehen? Die Facts zum Spiel

Kann der Karlsruher SC nach mehr als zehn Jahren endlich wieder beim FC Erzgebirge Aue gewinnen und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen? Dass es machbar ist, stellte die Eichner-Elf im Hinspiel im Wildpark unter Beweis, doch in den vergangenen Saisons waren die Trips ins Erzgebirge nicht von Erfolg gekrönt, wie Peter Putzing in den KSC-Matchfacts feststellt.