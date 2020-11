vor 4 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Erster Corona-Fall beim KSC? Eichner bleibt gelassen: "Wollen uns und andere schützen"

Am Samstag trifft der Karlsruher SC auf Eintracht Braunschweig. Im zweiten Auswärtsspiel in Folge will die Mannschaft auch den zweiten Dreier in Folge einfahren. Die Vorbereitungen auf die Partie werden aber von einem möglichen Corona-Fall überschattet.