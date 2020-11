vor 12 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Der KSC nach dem Last-Minute K.O.: Wie löst Eichner die Personalsituation gegen St. Pauli?

Am Sonntag gastiert der Karlsruher SC beim FC St. Pauli. Am Millerntor will unternimmt die Mannschaft von Christian Eichner dann den nächsten Versuch, auswärts einen Dreier einzufahren. Diese Aufgabe dürfte nicht allzu einfach werden. Verzichten muss Eichner dabei auf ein Spieler-Trio und das könnte einiges an Personalrochaden bei den Blau-Weißen auslösen.