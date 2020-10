Nach einer turbulenten und kurzen Trainingswoche beim Karlsruher SC, war Christian Eichner bemüht, den Fokus auf das Sportliche zu richten. Rund um das Thema Hofmann zeigte er klare Kante und ist froh das ihm fast der gesamte Kader zur Verfügung steht.

Mit einer kleinen Verspätung startete die Online-Pressekonferenz des KSC am heutigen Donnerstag. Kaum "angeschlossen" war - wie sollte es anders sein - Philipp Hofmann wieder Hauptthema.

Thema Hofmann

Eichner zeigte Verständnis für das Interesse der Medienvertreter rund um Philipp Hofmann, sagte aber deutlich: "Schwierigkeiten habe ich nur mit völlig aus der Luft gegriffenen Artikeln" und reagierte damit auf die Meldung von ka-news.de, das ein Wechsel des Stürmers kurz bevorstehe.

Zwar müsse man als Trainer bei einer solchen Berichterstattung damit rechnen, dass ein Spieler nicht mehr ins Training kommt, aber der Cheftrainer war gestern "nicht überrascht, als Philipp zum Training erschienen ist."

Nach dessen Krankheit in der letzten Woche war es, das erste Mal das Hofmann wieder am Training teilnehmen konnte. "Morgens merkte ich ihm seine Erkrankung noch an, mittags war es dann schon besser", resümierte Eichner den gestrigen Trainingstag von Hofmann.

Der 17-Tore-Mann werde auf jeden Fall mit nach Regensburg fahren, "für was es dann reicht, ob und wie er uns helfen kann, müssen wir abwarten", so Eichner weiter.

Fast der komplette Kader im Training

Neben Hofmann waren auch David Pisot, Kyoung-Rok Choi, Sebastian Jung und Daniel Gordon wieder beziehungsweise das erste Mal im Mannschaftstraining.

Bedeutet: Bis auf Jannis Hanek stehen Eichner alle Profis für das Wochenende zur Verfügung. Dies sorgt natürlich für Freunde beim 37-Jährigen: "Das ist natürlich sehr gut und lässt mein Trainer-Herz wilde Sprünge machen."

Torflaute soll beendet werden

Wilde Sprünge nach einem KSC-Tor blieben bisher leider aus. Eichner ist aber weiterhin optimistisch, dass es nicht mehr lange dauert, bis seine Mannschaft das erste Saisontor erzielt.

"Gegen Bochum war der Strafraum zu oft unbesetzt, da müssen wir besser werden. Dann klappt es auch wieder mit dem Tore schießen. Ein 1:0 würde der Mannschaft sicher helfen."

Taktik und Personal für Samstag noch offen

Wie und wer dann für das Tore machen verantwortlich sein soll, ließ Eichner offen: "Wir haben viele Alternativen und befinden uns in der finalen Findungsphase."

Allen, voran sei der gegen Bochum ausgefallene Benjamin Goller wieder ein Kandidat für die erste Elf.

Am morgigen Freitag steigt das Abschlusstraining des KSC, bevor es dann nach Regensburg geht. Einen Gegner, der laut Eichner "schwer zu schlagen sein wird und im positiven Sinn unangenehm und eklig zu spielen ist."