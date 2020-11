Am Samstag tritt der Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig an. Für die Truppe von Christian Eichner ist es die zweite Auswärtspartie in Folge und wie in Hamburg besteht wieder die Möglichkeit, den Gegner in der Tabelle hinter sich zu lassen. Wie das gelingen soll erklärt Peter Putzing in den Facts zum Spiel.

Das Ausgangslage vor der Partie in Braunschweig ist exakt so, wie sie für den KSC beim FC St. Pauli war: Durch einen Auswärtssieg am Gegner in der Tabelle vorbeiziehen, so etwas Ruhe einkehren lassen. Mit dem 3:0 bei den Kiezkickern gelang das beeindruckend.

Braunschweig an der Hamburger Straße bisher unbesiegt

Machbar erscheint dieses Vorhaben erneut allemal, denn der Aufsteiger belegt Rang 14, ist in der Tabelle der 2. Bundesliga nur eine Position vor dem KSC platziert, hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto. Die Bilanz das Gastgebers bisher: Zwei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen. Die beiden Siege feierten die Braunschweiger im "Eintracht Stadion" an der Hamburger Straße.

In den drei bisher ausgetragenen Heimspielen sind die Braunschweiger noch ohne Niederlage: Zwei Siege, ein Remis, erreicht mit fünf zu drei Toren.

Eichner heizt Konkurrenzkampf an

KSC-Cheftrainer Christian Eichner hat in der Länderspielpause, und somit in der Vorbereitung auf die Partie bei der Eintracht, allen Profis immer wieder klar gemacht, dass er "jeden im Kader mitnimmt, dass jeder, der sich im Training positiv zeigt, eine Chance erhält." So will er den Konkurrenzkampf hochhalten, die Qualität des Kaders in der Breite nutzen.

Der Coach heizt den Kampf an, gibt keinem aus dem Team, trotz des 3:0 Auswärtssiegs, einen Freifahrtschein, beim Spiel in Braunschweig zu ersten Elf zu gehören. "Die Trainingsleistung wird belohnt. Daher kann das alles in Braunschweig anders aussehen", so Eichner, der ergänzt: "Jeder muss wissen: Es geht nur gemeinsam! Keiner ist größer als die Mannschaft!" Besonders wichtig war und ist ihm, "dass wir zu null gespielt haben."

Zum anderen: "Dass wir drei verschiedene Torschützen hatten! Da wollen wir unberechenbar sein, wollen das Toreschießen auf viele Schultern verteilen", sagt der KSC Coach und erinnert sich dabei an die einst Mantra-mäßig vorgetragenen Worte seines großen Förderers und Lehrmeisters Ex-Cheftrainer Ede Becker. "Ede hat immer und immer wieder gefordert, dass jeder torgefährlich sein muss."

BTSV ist defensiv anfällig

Tore in Braunschweig erzielen? Das scheint absolut möglich. Der KSC Gegner blieb bisher nur in einem Spiel ohne Gegentreffer, kassierte gar zwei Gegentore im Schnitt. Torverhältnis gesamt: acht zu 14. Pro Partie erzielte die Mannschaft vom 41 Jahre alten Trainer Daniel Meyer im Schnitt 1,1 Treffer.

Von acht Tore wurden sieben von innerhalb des Strafraums erzielt, dazu zählen zwei Kopfballtreffer und ein Elfmetertor. 43 Prozent Ballbesitz - 68 Prozent Passgenauigkeit, beides nicht furchterregend für die KSC Profis.

Bilanz spricht für KSC

41 Spiele gingen bisher zwischen beiden Clubs über die Bühne. Die Badener gewannen 37 Prozent - 15 Partien und spielten zehn Begegnungen remis. Während Braunschweig dabei 64 Treffer erzielte, trafen die Fächerstädter 57 Mal ins Braunschweiger Netz.

Bei Platzverweisen führen die Wildparkprofis: zweimal rot, viermal gelb rot. Im Mai 2017 ging die bis dato letzte Zweitligapartie in Braunschweig mit 1:2 verloren. Beim KSC damals dabei: Top-Flop Oskar Zawada, der war ein richtig teurer Winternachkauf, wurde als Torjäger verpflichtet - obwohl Zawada vor seinem Wechsel in den Wildpark nicht ein Tor im Profifußball erzielt hatte.

Gefährlicher Kobylanski fällt aus

Große Beachtung müssen die Karlsruher dem Braunschweiger Kapitän Martin Kobylanski nicht schenken. Der ist zwar bester Torschütze beim Gegner mit fünf Toren, zudem bereitete der Offensivspieler noch zwei Treffer vor. Er wird gegen den KSC aber nicht mit dabei sein.

Bester Torschütze aller Zeiten bisher beim KSC ist der verstorbene Hans Cieslarczyk mit vier Toren, gefolgt von Edmond Kapllani mit zwei Treffern. Überraschend ist, dass Ex-Toptorjäger Emanuel Günther in dieser Rangliste nicht auftaucht, obwohl er die meisten Einsätze im KSC Trikot gegen Braunschweig absolvierte: Zehn.

Hofmann spielt gegen die Vergangenheit

Eintracht Abwehrchef Dominik Wydra stand beim KSC unter Ex-Trainer Markus Kauczinski auf der Einkaufsliste. Der Deal klappte nicht. Geklappt hat hingegen die Verpflichtung von KSC Lebensversicherung Philip Hofmann, den Ex-KSC-Trainer Alois Schwartz unbedingt im Wildpark haben wollte.

Der 27 Jahre alte Torjäger absolvierte für Braunschweig 53 Begegnungen, erzielte dabei zwölf Tore und bereitete sechs Treffer vor. In der Zeit von Januar 2018 bis Ende Juni 2019 sah er im Eintracht Trikot in 3.928 Einsatzminuten neun gelbe Karten.

