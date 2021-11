Der Ex-Dino im BBBank Wildpark: Feiert der KSC am Samstag endlich wieder einen Sieg gegen den HSV?

Der Hamburger SV zu Gast im Wildparkstadion. Für viele Fans des Karlsruher SC noch immer mit der schmerzhaften Aufstiegsrelegation verbunden. Am Samstag um 20.30 Uhr bietet sich die Chance auf eine Revanche. Für die Eichner-Elf wäre es der erste Sieg gegen den ehemaligen Bundesliga-Dino und der erste Dreier seit fast zehn Jahren. Diese und weitere Facts zum kommenden Spiel hat Peter Putzing.

Der Hamburg SV ist so etwas wie eine kleine "KSC-Filiale." Im Management trägt Ex-KSC Profi Michael Mutzel seit April 2019 als Sportdirektor Verantwortung. "Mutzi", ein guter Freund von KSC-Trainer Christian Eichner, wird in der Scoutingabteilung von Sebastian Dirscherl unterstützt.

Viele Ex-KSC-ler an der Elbe

Dirscherl war zuvor der von Eichner enorm hoch geschätzte Analyst des KSC. Der 35-Jährige wollte seinen Kontrakt verlängern, war sich mit dem KSC über die Konditionen einig. Dirscherl wollte und sollte nominell zum "Chefscout" werden, doch dann die überraschende Kehrtwende des KSC-Verantwortlichen - und Dirscherl entschied für seinen Abgang aus dem Wildpark.

Das Trainerteam des HSV hat ebenfalls "KSC-Erfahrung." Chefcoach ist Tim Walter - einst U19-Trainer im Karlsruher NLZ. Auch der Assistent von Walter Norddeutschen stand schon im Wildpark unter Vertrag. Julian Hübner ist Co-Trainer beim HSV. Der 37-Jährige arbeitete zwischen 2014 und 2019 im Nachwuchs des KSC - auch als Assistent von Walter. Danach gings als Cheftrainer zum SV Rülzheim in die Pfalz, ehe ihn Walter im Juli 2021 in sein HSV-Trainerteam holte.

Die aktuellen HSV-Spieler Jonas Meffert und David Kinsombi - trugen einst das Trikot der Blau-Weißen. Das oberste Gebot von Tim Walter als Trainer? Ballbesitz! Viel, viel Ballbesitz! Das klappt, aber oft fehlte vor dem gegnerischen Tor die letzte Konsequenz, der absolute Wille, einen Treffer zu erzielen.

Hamburg aktuell weit weg von den Aufstiegsplätzen

Die Konsequenz? Der HSV konnte nur eines der letzten fünf Ligaspiel gewinnen. Gegen den SC Paderborn feierten die Norddeutschen einen 2:1-Sieg. Ansonsten gab es vier Unentschieden gegen Kiel, Düsseldorf, Aue und Nürnberg. Macht aktuell 19 Punkte und Platz sieben. Zu wenig für die Aufstiegsambitionen der Hamburger? Schließlich ist rang zwei schon sechs Punkte weit weg.

Coach Tim Walter nimmt´s gelassen hin, weiß, dass seine Elf in einem Lernprozess ist: "Wir sind auf einem guten Weg", so der Coach, der immer wieder bekennt, "dass er sehr gerne an die Zeit beim KSC zurückdenkt."

KSC bisher ohne Sieg in Liga zwei gegen den HSV

In der 2. Bundesliga ist der KSC gegen den HSV noch sieglos. Immerhin reichte es in der vergangenen Saison erstmals im Fußballunterhaus zu einem Punktgewinn für die Badener, die in Hamburg 1:1 spielten.

Insgesamt gab es zwischen den Traditionsclubs 61 Aufeinandertreffen.18 davon gewannen die Badener, 21-mal trennte man sich unentschieden. Letzter Sieg des KSC? Am 19. August 2012. Ein 4:2 im DFB-Pokal. Torschützen: van der Biezen, Alibaz, Stoll und Soriano.

Das Team: Orlishausen - Gordon - Kempe - Klingmann - Stoll - Alibaz - Çalhanoglu - Haas - Blum - Hennings - van der Biezen

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Als erstes Stadion in Liga zwei: BBBank Wildpark bekommt 5G-Netz

HSV-Legende Uwe Seeler hat im Trikot der "Rothosen" die meisten Treffer gegen die Badener markiert. "Uns Uwe" erzielte gegen die Fächerstädter sieben Tore. Beim KSC bringen es "Ebse" Carl und Rainer Schüttere auf vier Tore.