vor 16 Stunden Karlsruhe St. Pauli gewinnt mit 3:1 gegen den KSC: Der Liveticker zum Nachlesen

Der FC St. Pauli gewinnt dank einer herausragenden ersten Halbzeit verdient gegen den Karlsruher SC. Zweimal Daniel-Kofi Kyereh (14., 25.) und Simon Makienok (34.) sorgten für eine klare Pausenführung der Gastgeber. Philipp Hofmann verkürzte nach 66 Minuten auf 1:3. Trotz einer deutlich verbesserten zweiten Halbzeit konnten die Karlsruher den Heimsieg des FC St. Pauli nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. Der Liveticker zum Nachlesen.