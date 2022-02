Alles neu beim SVS: Der Kader des SV Sandhausen hat in der jüngeren Vergangenheit personell mächtig umgebaut, zahlreiche Zu- und Abgänge und ein "neuer alter" Trainer - Ex-KSC-Coach Alois Schwartz - haben die Profiabteilung durcheinandergewürfelt. Eine Chance für den KSC, sich gegen den SVS am Dienstag (Anpfiff 18.30 Uhr) den Derby-Sieg zu sichern? Die Fakten zum Spiel.

Die Bedingungen beim Baden-Derby zwischen dem KSC und dem SV Sandhausen haben sich seit dessen Verschiebung - beim KSC waren zu viele Profis mit Corona infiziert - verändert. Beim den Karlsruhern ist inzwischen Benjamin Goller dabei. Der wurde von Bremen bis Saisonende ausgeliehen.

Stühlerücken bei den SVS-Profis

Der SVS hat personell mächtig aufgerüstet: Berko (SV Darmstadt 98), Deville (1. FC Saarbrücken), Dumic (Twente Enschede.), Kuol (VfB Stuttgart II), Kutucu (Basaksehir FK), Rehnen (ohne Verein, zuletzt gespielt bei Arminia Bielefeld), Seufert (SpVgg Greuther Fürth), Trybull (Hannover 96) und Wiedwald (ohne Verein, zuletzt gespielt beim FC Emmen) sind die Namen, die neu auf den Trikots der Sandhäuser stehen.

Es gab im Hardtwald aber auch einige Abgänge: Benschop (Fortuna Sittard), Conteh (FC Dordrecht), Gaudino (SCR Altach), Ouahim (Heracles Almelo) und der gebürtige Karlsruher Carlo Sickinger (SV Elversberg).

KSC-Kapitän Jerôme Gondorf macht - ohne Wenn und Aber – deutlich, was er vom KSC Spiel gegen Sandhausen erwartet: "Es ist ein Derby, es ist ein Heimspiel – und da wollen wir unbedingt gewinnen." Das Baden-Derby ist dieses Mal besonders brisant, denn: Der Cheftrainer des SVS ist (erneut) Alois Schwartz.

Der war zuvor beim KSC unter Vertrag, hat den Wildparkclub aus Liga drei in die 2. Bundesliga geführt und dort den Klassenerhalt geschafft. Dann wurde er wegen fehlender Erfolge entlassen. Die Umstände waren für Schwartz unangenehm bis unverständlich.

Schwartz kennt den KSC

Der Ex-KSC-Coach und neue SVS-Cheftrainer beteuert zwar, dass das vergessen sei - aber ein wenig Groll ist ganz sicher noch vorhanden. Denn wer Schwartz kennt, weiß, dass der grundehrliche und zuverlässige "Alu" ein Gerechtigkeitsfanatiker ist.

Apropos kennen: Schwartz kennt den KSC richtig gut. Daniel Gordon und Marco Thiede trugen unter seiner Regie sogar sowohl das KSC- als auch das SVS-Trikot. Im KSC-Kader stehen mit Fabian Schleusener und Angreifer Malik Batmaz zwei weitere Akteure, die auch schon das Trikot des Teams aus dem Hardtwald trugen.

Schwartz übernahm den SVS am 22. September 2021 und hat die Elf stabilisiert. Zuletzt wurde nur eine von fünf Partien verloren. Das hat sich auch in der Tabellenposition nachhaltig niedergeschlagen. Im Moment: Rang 16 – Relegationsrang. 20 Punkte auf dem Konto, Torbilanz: 20 zu 39.

Sandhausen bricht seinen Heimsieg-Bann

Der Sicherheitsabstand zu Aue wurde auf fünf Punkte ausgebaut - weil Aue am vergangenen Spieltag mit 2:0 besiegt wurde. Das war der erste Heimsieg der Saison. Schwartz brach diesen Heimsieg-Bann und schaffte es vor allem, dass der KSC-Gegner auswärts richtig stark wurde. In diesem Ranking belegen die Nordbadener Rang sechs, gewannen in zehn Spielen 14 Punkte in.

Der Verfechter des schnellen Umschaltspiels konnte seine Handschrift hinterlassen. Die Schwartz-Schützlinge blieben vor Weihnachten in drei Begegnungen in Folge ungeschlagen, überraschten mit einem 1:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf. Daher war man auch nach der kurzen Winterpause zuversichtlich in die erste Partie gegen Jahn Regensburg gegangen. Aber: Der SVS erwischte einen gebrauchten Tag, kassierte ein 0:3-Klatsche.

Der KSC muss versuchen, die in der Liga fast zur Gewohnheit gewordene Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit auszumerzen. In diesen Minuten musste man schon zehn Gegentreffer hinnehmen. Das ist aktuell der schlechteste Wert in der zweiten Bundesliga.

Defensive des KSC bleibt ausbaufähig

Überhaupt: 20 Spiele - 32 Gegentore, eine schwache KSC-Defensivbilanz. Die Badener lassen zu viele Chancen zu, verursachen zu viele gegnerische Standards. Ganz besonders wichtig wäre es für den KSC, gegen das Team vom Hardtwald in Führung zu gehen. Zum einen hat der SVS in dieser Saison noch keine Auswärtspartie gewonnen, wenn er 0:1 zurücklag, zum anderen gewann der KSC 75 Prozent der Spiele, in denen man 1:0 in Führung ging.

Und: Der KSC hat in dieser Saison nach einer Führung noch kein Spiel verloren. In Sachen Toreschießen ist der KSC dem badischen Konkurrenten eindeutig überlegen. Der Wildpark-Club erzielt gegen den SVS im Schnitt 1,8 Treffer.

Dem SVS gelingen gegen den KSC nur 0,4 Treffer pro Partie. Der SVS konnte keine der letzten fünf Begegnungen gegen den KSC gewinnen. Heimbilanz des KSC gegen Sandhausen: vier Siege, ein Remis – eine Niederlage. Die Torbilanz: 11 zu fünf pro KSC.