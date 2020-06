vor 2 Stunden Melissa Betsch Karlsruhe/Fürth Danke, Jungs! So schön feiert das Netz den KSC-Klassenerhalt

Am Sonntag hieß es endlich aufatmen für die KSC-Fans: Die Blau-Weißen haben Greuther Fürth bezwungen und dank Nürnbergs 1:1-Patzer gegen Holstein Kiel bleiben sie so auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Auch wenn Fans beim Spiel nicht anwesend sein durften, wurde trotzdem kräftig gefeiert - aber im Netz.