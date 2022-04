vor 1 Stunde Lukas Hiegle Karlsruhe/Paderborn Analyse zum Spiel: Schlagabtausch zwischen Paderborn und Karlsruhe endet mit Remis und vier Toren

Das Sonntagsspiel zwischen dem SC Paderborn und dem Karlsruher SC bot einiges: In einem wilden Hin und Her, bei dem der KSC zwischenzeitlich führte, sicherte sich der SCP in Unterzahl spät einen Zähler. Die Badener vergaben in der Schlussphase den Lucky Punch zu drei Auswärtspunkten.