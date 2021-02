Der Karlsruher SC hat im Rhein-Neckar-Derby beim SV Sandhausen die von Trainer Christian Eichner angekündigte breite Brust eindrucksvoll unter Beweis gestellt und einen zwei Tore-Rückstand in einen weiteren Erfolg verwandeln können. Dabei konnte nicht nur Philipp Hofmann seine kleine Durststrecke beenden, Kyoung-Rok Choi spielte sich mit famosen 45 Minuten in den Fokus.

Nach dem eher überschaubaren, torlosen Spiel gegen Jahn Regensburg bot der Karlsruher SC genau eine Woche später im Derby gegen den SV Sandhausen ein wahres Tor-Spektakel. Dabei machten die Badener erst ab der zweiten Hälfte so richtig mit. Denn zunächst sah es nach einem Rückschlag für die seit Wochen im Aufwind befindliche Eichner-Elf aus.

Erste Halbchance durch Hofmann

Nachdem der KSC durch eine Halbchance von Hofmann (4.) gut ins Spiel gekommen war, übernahm mehr und mehr der Gastgeber aus Sandhausen das Kommando. Die Kurpfälzer wollten mit einer Vierer-Abwehrkette schnell das Mittelfeld überbrücken, um schnell zum Torabschluss zu kommen. KSC-Schlussmann Gersbeck durfte nach zwölf Minuten erstmals seine Klasse zeigen. Aus dem Spiel heraus gelang dem KSC gegen defensiv disziplinierte Gastgeber wenig, es mussten wieder einmal Standard-Situationen her, um Torgefahr zu erzeugen.

Winter-Neuzugang Wimmer (19. und 27. Spielminute) hatte nach Eckball und langem Freistoß zweimal die Chance zur Führung auf dem Fuß, kommt seinem Premierentreffer in Blau-Weiß aber immer näher. Besser machten es die Sandhäuser kurze Zeit später auf der Gegenseite: Nach einer halben Stunde veredelte zunächst Behrens einen stark ausgespielten Konter, bei dem die KSC-Defensive durch ihr passives Verhalten, aber auch ihren Teil beitrug.

Nur zehn Minuten später zappelte der Ball erneut hinter Gersbeck. Diesmal wurde der 25-Jährige von Patrick Schmidt überwunden, der zuvor von Behrens in Szene gesetzt wurde. Wieder hatten die Gastgeber zu viel Platz und von ihren Karlsruher Gegenspielern nur Geleitschutz bekommen.

Mit Schwung aus der Kabine

Es brauchte etwas mehr als 45 Minuten und eine saftige Ansage ihres Trainers, dass der KSC den Kampf in Sandhausen angenommen hatte. Vom Anstoßpunkt weg drückten die Karlsruher auf das Tor der Gastgeber und kamen durch einen sehenswerten Spielzug direkt zum Anschlusstreffer durch Hofmann. Der nach wie vor beste Torschütze im KSC-Kader veredelte die wunderbare Hacken-Vorarbeit von Choi - nur noch 1:2.

Von diesem Zeitpunkt war zu sehen, wo die Karlsruher aktuell in der Tabelle stehen. Die Badener pressten den SVS in dessen Hälfte fest, übernahmen ab sofort die Spielkontrolle. Und die Gastgeber fanden keinen Zugriff auf ihre Gegenspieler. Nach 53 Minuten war der Rückstand endgültig egalisiert, als Choi die Vorarbeit von Lorenz zum 2:2 vollendete.

Choi und Hofmann harmonieren

Und so wie der KSC ab dem Seitenwechsel aufgetreten war, konnte man förmlich spüren, dass die Eichner-Elf nun auch noch den dritten Treffer machen würde. Die Offensiv-Zange Hofmann/Choi bekam die Sandhäuser Hintermannschaft, um Ex-Bundesliga-Profi Dennis Diekmeier nicht in den Griff. Nach 76 Minuten krönen die beiden Karlsruher Offensiv-Akteure ihren Auftritt. Hofmann kann einen lagen Ball aus dem Mittelfeld gut verarbeiten und bediente in der Folge mustergültig den zentral mitgelaufenen Choi, der zum 3:2 einschieben konnte.

Damit hatten die Badener mit drei Toren in einer halben Stunde die Partie gedreht und damit bewiesen, warum Karlsruhe in der Tabelle weit oben zu finden ist. Die geschockten Sandhäuser hatten in der Schlussviertelstunde kein geeignetes Mittel mehr gefunden, um zurück ins Spiel zu kommen.