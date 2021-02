vor 12 Stunden Lukas Hiegle Karlsruhe Analyse zum Spiel: Kein Fußballfest bei Punktgewinn gegen Jahn Regensburg

Es wird nicht als Spiel in die KSC-Geschichtsbücher eingehen, an das man sich noch lange erinnern wird. Beim torlosen Unentschieden gegen Jahn Regensburg gab es kaum fußballerische Leckerbissen. Stattdessen lieferten sich beide Mannschaften auf dem arg gebeutelten Geläuf ein Hin und Her im Mittelfeld, ohne viele der ganz großen Torgelegenheiten. Auch eine Unterzahl der Gäste spielte der Eichner-Elf nicht mehr entscheidend in die Karten.