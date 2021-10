Mit 3:1 besiegt Fortuna Düsseldorf den Karlsruher SC und feiert damit den ersten Heimsieg der Saison. Am Ende sind die drei Punkte für die Gastgeber hochverdient, zumal von den badischen Gästen im zweiten Durchgang so gut wie nichts mehr kam. Das frühe Tor nach der Pause war ein Knoten-Löser für die Rheinstädter auf die die Eichner-Elf keine Antwort mehr fand. In der ersten Hälfte konnten sich die Blau-Weißen noch mit dem Ausgleich aus dem Nichts ins Spiel zurück arbeiten.

Der Karlsruher SC quittiert nach blassem und ideenlosen Auftritt in Düsseldorf die zweite Saison-Niederlage. Gegen die Fortunen waren die Karlsruher zu keiner Zeit das spielbestimmende Team, auch der Ausgleich vor der Pause kam eher aus dem Nichts.

Die Blau-Weißen liefen immer wieder in Konter der Fortuna, was Narey eine halbe Stunde vor Schluss dann auch eiskalt bestrafen konnte. Mit dem 3:1 im Rücken war anschließend die Fortuna dem vierten Tor deutlich näher als die Gäste dem Anschluss.

Ausgleichstor durch Wanitzek

Die Flingeraner erwischten zunächst den besseren Start in die Begegnung, schnürten den KSC von Anfang an hinten ein. Die Badener konnten sich kaum befreien fanden kaum Lösungen im Spiel nach vorne. In der Folge gerieten die Badener früh in Rückstand, durch ein Eigentor von Philipp Heise. Bei den durchaus vorhandenen Chancen der Fortuna und dem nicht immer sicheren wirkenden Gerbseck-Vertreter Markus Kuster, hätte dieser auch höher ausfallen können.

Dann allerdings gelang dem KSC wie aus dem Nichts durch Wanitzek der glückliche Ausgleich. Das Tor bestärkte die Gäste, die nun an Sicherheit gewannen und mit Verzögerung endlich im Spiel ankamen. So ergaben sich beidseitig Chancen und die Partie gestaltete sich offener. Allerdings spielten hier auch viele defensive Nachlässigkeiten auf Seiten der Gastgeber eine große Rolle. Die große Chance zur Führung ließ Hofmann in der 39. Minute liegen, als er ein Missverständnis der Fortuna-Defensive nicht nutzen konnte und zu überhastet an Schlussmann Kastenmeier scheiterte.

Auch zweite Halbzeit voll unter der Kontrolle der Gastgeber

Im zweiten Durchgang übernahm dann wieder voll und ganz die Fortuna das Kommando. Die Karlsruher hingegen fanden keinen Zugriff mehr aufs Spiel und gaben nur einen einzigen Torschuss ab, während die Flingeraner - genau wie in der ersten Halbzeit - durch Christoph Klarer ein frühes Tor erzielten. Dieser Wirkungstreffer brachte die Fortunen letztlich in eine gute Ausgangssituation, die Düsseldorfer überließen den Badenern mehr Räume und hatten so Platz für Konter. Und diesen nutze die Fortuna nach etwas mehr als einer Stunde schulbuchmäßig zum 3:1 durch Narey.

Nach der Balleroberung durch Hartherzn schnelles Umschaltspiel über Hennings mit einem Pass in die Tiefe, dieser wurde sofort weiterleitet auf Peterson. Der Schwede marschierte zielstrebig in Richtung Grundlinie und legte dann im perfekten Moment flach auf den völlig freien Narey ab, der die Kugel aus neun Metern nur noch einschieben musste. Damit war die Fortuna endgültig auf der Siegerstraße angekommen.

Eichners Doppelwechsel mit Cueto und Schleusener nach dem Gegentreffer zeigte kaum Wirkung. Die Badener waren insgesamt einfach zu schwerfällig und ideenlos im Spiel nach vorne und erarbeiteten sich weiterhin keinerlei Abschlüsse. Düsseldorf hatte das Geschehen nach all den defensiven Nachlässigkeiten in der ersten Hälfte inzwischen vollumfänglich im Griff und strahlte nach Balleroberungen weiterhin stete Gefahr aus. Dieser Eindruck zog sich auch durch die letzte knappe halbe Stunde der Partie und brachte somit der Fortuna drei verdiente Punkte ein.