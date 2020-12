Der Karlsruher SC hat im vorletzten Spiel vor der Weihnachtspause eine bittere Pleite im Erzgebirge einstecken müssen. Bei Aue kassierte das couragierte aber glücklose und uneffektive Team von Christian Eichner eine 1:4-Pleite, die am Ende aber mindestens ein Tor zu hoch aus Sicht des KSC ausfällt.

Es gab mal Zeiten, da kreiste der Name Dirk Schuster als Trainer-Wunschkandidat durch den Wildpark. Immer wieder wurde der 53-Jährige, der in den 1990er Jahren als Spieler für den KSC aktiv war, als potentieller Trainer gehandelt. Zu einem Engagement kam es nie.

Am Donnerstagabend war der KSC zum Abschluss der Englischen Woche der zweiten Liga bei den von Schuster trainierten "Veilchen“ aus Aue zu Gast. Und beim cleveren Auftreten der Auer zeigte sich, warum der Ex-Karlsruher Schuster Begehrlichkeiten weckte. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Schuster sein Team extrem clever und effektiv auf den Gast aus Karlsruhe eingestellt.

Aue geht in Führung

Zur Belohnung gab es eine verdiente 2:0-Pausenführung – die im zweiten Durchgang durch einen couragierten und offensiv mutigen KSC aber nochmal ins Wanken geriet. In seiner Aufstellung konnte der aktuelle KSC-Trainer Eichner zu Beginn wieder auf Kapitän und Mittelfeld-Motor Gondorf zurückgreifen, der nach seiner Gelbsperre zurück kam.

Goller erhielt vor Kother den Vorzug. Der Blitzstart gelang jedoch Aue, Krüger brachte die “Veilchen“ schon nach zwei Minuten in Front. Sowohl Torschütze als auch Vorlagengeber Testroet hatten in dieser Situation zu viel Platz durch die KSC-Defensive.

Ausgleichschancen nicht genutzt

Die beste Chance zum Ausgleich lässt nur fünf Minuten nach dem Gegentreffer Karlsruhes Lorenz liegen, der am zweiten Pfosten eine halbhohe Hereingabe nicht trifft. Während der KSC weiter am Ausgleich schraubte, kommen die Sachsen mit der zweiten Großchance des Abends zum 0:2.

Wieder ging es sehr einfach, Testroet kann sich an Gordon vorbei drehen und dann ins lange Eck einschieben. Der KSC zeigte sich im ersten Durchgang weiter bemüht, in der Offensive aber auch extrem uneffektiv. Aue wiederum zwang den KSC durch sein kompaktes Stehen und gutes Anlaufen immer wieder zu langen Bällen und konnte so immer wieder das Aufbauspiel im Sand verlaufen lassen.

Wenn es tatsächlich mal vor das Tor ging, waren die Badener zu uneffektiv: So kam Hofmann unmittelbar vor der Pause zu zwei weiteren Ausgleichschancen. Nach der Pause erwischte der KSC wieder einen guten Start, tastete sich wieder vorne an, doch den Lucky Punch setzten wieder die Gastgeber.

Testroet verpasste dem KSC einen weiteren Nackenschlag durch den dritten Treffer der Auer. Bei diesem hatte Testroet auch wieder viel zu viel Platz und konnte sich den Ball zurechtlegen und per Distanzschuss einschießen.

Dennoch steckte der KSC nicht auf und belohnte sich kurze Zeit später für seinen offensiven Aufwand: Lorenz kam im Sechzehner durch und fand am zweiten Pfosten Goller, der zum 3:1 Anschlusstreffer einschieben konnte.

"So Kannst du in der zweiten Liga nicht verteidigen“

Dieser Anschlusstreffer brachte dem KSC in der folgenden Spielphase ordentlich Rückenwind. Doch die Badener haderten – vor allem mit dem Video-Schiedsrichter und Aues Keeper Michael Männel. Goller bekam einen Strafstoß durch den VAR aberkannt.

Kurze Zeit später wurde Hofmanns vermeintlicher Kopfballtreffer zum 2:3 wegen Abseitsstellung zurückgenommen. Einen weiteren Kopfballversuch von Hofmann parierte Männel mit einer Glanzparade auf der Linie. Der KSC versuchte in der Schlussphase weiter sein Glück nach vorne, doch ein weiterer Treffer ließ die Defensive der Veilchen nicht zu.

So nutzten die Gastgeber in der 89. Minute das hohe Stellungsspiel der Gäste und machten mit dem 4:1 durch Zulechner, der Gersbeck aus 30 Metern überlupfte, den Deckel drauf. Fünf Tore im Duell zwischen zwei der besten Defensiven in der Liga waren nicht zu erwarten.

Ein hochinteressantes Spiel endet zum Schluss mit mindestens einem Tor zu hoch aus badischer Sicht. So muss der KSC am Montag im Heimspiel gegen den Hamburger SV vier Gegentore verarbeiten.

Dem KSC fehlte an diesem Abend vor allem das nötige Spielglück und der konsequente Zugriff in der Defensive, was auch ein sichtlich angefressener Christian Eichner nach dem Spiel kritisierte: "So Kannst du in der zweiten Liga nicht verteidigen.“