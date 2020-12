Der Karlsruher SC kann auch gegen den VfL Osnabrück seinen Lauf fortsetzen und gewinnt bei den Niedersachsen nach langem Rückstand mit 2:1. Damit bauen die Badener ihre Siegesserie auf vier Spiele aus, dabei sah es lange nach einer Enttäuschung im Norden aus.

Christian Eichner vertraute auf die gleiche Elf wie aus der Vorwoche. Lorenz gehörte die erste gute Chance in der Partie, sein Kopfball nach Gondorf-Flanke verfehlte das Tor nur knapp. Viele Fehler in Form von Ballverlusten und Ungenauigkeiten prägten eine hektische Anfangsphase.

Gersbeck und Kobald verhindern frühen Rückstand

Gersbeck und Innenverteidiger Kobald verhinderten mit ihren Rettungsaktionen innerhalb kürzester Zeit einen frühen Rückstand. Die Gastgeber traten vor allem im Mittelfeld taktisch sehr variabel auf. Dadurch verschaffte sich der VfL leichte Vorteile und erzeugte Überzahlsituationen im Mittelfeld, was den KSC zu viel "Nachlaufen" zwang.

Die Führung brachte dem VfL dann jedoch eine eigentliche Stärke des KSC ein: Ein Standard war es, der den Niedersachsen die Führung bescherte. Die Defensivordnung beim KSC im Zentrum stimmte in dieser Situation überhaupt nicht, so dass Gegenspieler Beermann keine Mühe hatte und zur Führung einköpfen konnte. Eine knappe halbe Stunde war zu diesem Zeitpunkt gespielt.

Ballverluste im Spielaufbau

Nur wenige Minuten später wurde Karlsruhes Schlussmann Gersbeck zu einer Glanzparade gezwungen, als er einen abgefälschten Distanzschuss der Gastgeber stark klären konnte. Der Rückstand war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn zu einfache Ballverluste im Team von Christian Eichner brachten den Spielaufbau immer wieder ins Stocken.

In der zweiten Hälfte waren die Badener zwar zunächst ballsicherer, allerdings spielte Osnabrück sehr konzentriert gegen den Ball, so dass die Badener kaum in Tornähe kamen und mehr oder weniger zu Distanzschüssen gezwungen waren. Osnabrück konzentrierte sich nahezu konsequent auf sein Defensivspiel und lies einen relativ kreativlosen KSC anlaufen.

Eingewechselter Kother sorgt für den Ausgleich

Das senkte den Unterhaltungswert der Partie was Torszenen anging. Wie so oft waren es ruhende Bälle, die der KSC benötigte, um wirklich torgefährlich zu werden. Nach einer Ecke verlängerte Joker Gueye per Kopf auf den ebenfalls eingewechselten Kother, der am zweiten Pfosten einschussbereit war und den Ball zum Ausgleich über die Linie grätschte. “Ich glaube der Torwart war beim Treffer noch leicht dran, aber drin ist drin“, so Kother später im Interview.

Defensiv wurde dann auch Gersbeck nochmals alles abverlangt, als der kurz vor dem Schlusspfiff wieder zur Stelle war und den zwischenzeitlichen Ausgleich festhalten konnte. Bei der nachfolgenden Ecke schaltete der Karlsruher Schlussmann dann blitzschnell, indem er mit einem weiten Abwurf Joker Kother über Rechts in Szene setzte. Der bediente von der Straftraumkante schließlich Torjäger Hofmann, der die Kugel mit Hilfe des Nachschusses zum 2:1-Siegtreffer über die Linie drückte.

"Von Spiel zu Spiel denken"

Glücklicher aber letztlich nicht unverdienter Sieg des KSC, der den längeren Atem bewies und sich auf einen ausgezeichneten Schlussmann verlassen konnte. "Dass wir Spiele drehen können, haben wir schon oft bewiesen. Das zeigt einfach den Charakter der Mannschaft. Wir wollen das jetzt heute genießen, aber nächste Woche geht es schon weiter und von Spiel zu Spiel denken ist sowieso immer das Beste", sagte Siegtorschütze Hofmann nach der Partie.