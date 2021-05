Der Karlsruher SC hat es endlich wieder geschafft und im heimischen Wildpark ein Spiel gewonnen. Damit endet eine Serie von insgesamt neun Partien am Stück in denen nicht dreifach gepunktet werden konnte. Gegen die Gäste aus Kiel war es vor allem die Effektivität vor dem Tor die den Unterschied machte. Unsere Analyse zum letzten KSC-Heimspiel der Saison.

Im letzten Heimspiel der Saison gelingt dem Karlsruher SC eine kleine Überraschung. Gegen Aufstiegs-Favorit Holstein Kiel holen die Badener durch einen 3:2-Erfolg den lang ersehnten Dreier und können schon vor dem Saisonfinale in Heidenheim auf eine gelungene Spielzeit zurückblicken. Vor allem in Sachen Toreffizienz zeigte sich die Eichner-Elf von ihrer besten Seite gegen die Störche.

Kiel muss Aufstiegsparty nachholen

Der KSC hat den Kieler Störchen vorerst die Aufstiegsparty versaut und die Siegesserie der Nordlichter gestoppt. Stürmer Philipp Hofmann erwies sich mal wieder Unterschiedsspieler bei den Blau-Weißen. Zugleich war es für den KSC im Endspurt mal wieder ein wichtiger Erfolg nach zuvor neun sieglosen Spielen in Folge.

Der straffe Spielplan, den beide Mannschaften durch die Quarantäne bedingte Zwangspause zuletzt hatten, war ihnen anzumerken. Vor den Toren passierte denkbar wenig und beide Teams neutralisierten sich über die kompletten ersten 45 Minuten. Ein defensiver Aussetzer der Karlsruher Hintermannschaft sorgte dann vor der Pause doch noch für Bewegung auf der Anzeigetafel.

Serra aus dem Nichts - Batmaz und Hofmann kontern

Kiels Angreifer Serra wurde kaum attackiert und konnte somit seinen 12. Saisontreffer erzielen. Die schnelle Antwort der Gastgeber gab es dann nach der Pause und wieder mehr oder weniger aus dem Nichts: Gondorf setzte Batmaz im Strafraum in Szene, der profitierte von Lorenz' Ausrutscher und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Die Kieler wiederum verpassten ihrerseits die erneute Führung.

Stattdessen zeigte sich der KSC als die effizientere Mannschaft und drehte nach sehenswerter taktischer Eckball-Formation die 2:1-Führung. Wanitzeks Eckball fand die Stirn von Philipp Hofmann der Mithilfe des Innenpfostens einnetzte. Zuvor hatten sich die Karlsruher rechts an der Strafraumlinie aufgestellt und waren dann in die Gefahrenzone gesprintet. Somit hatten die Badener die Partie nach genau einer Stunde gedreht.

VAR hilft dem KSC

Auch danach blieb die Partie ereignisreich. Eine Viertelvorstunde vor Schluss erhöhte Hofmann mit einem satten Abschluss auf 3:1 und die vermeintliche Vorentscheidung. Doch die Gäste aus Kiel hatten die Partie noch nicht abgeschrieben, trotz erkennbarer Müdigkeit in den Beinen. Nach 84 Minuten foulte Heise Kiels Porath im Strafraum, so dass Mühling zum Elfmeter antrat und zum 2:3 aus Kieler Sicht verwandelte.

In der Nachspielzeit gab es dann nochmal helle Aufregung: Der vermeintliche Kieler Ausgleich durch Girth wurde vom Videoassistenten zurückgenommen, da der Vorbereiter zuvor im Abseits gestanden hatte. So durfte sich am Ende der KSC über den lang ersehnten Sieg nach neun Spielen freuen und mit noch mehr Vorfreude ins Saisonfinale am kommenden Sonntag in Heidenheim gehen. Mit einem Sieg am 34. Spieltag hat die Mannschaft von Christian Eichner die Chance die Saison auf Platz sechs zu beenden.

Noch mehr Bilder vom KSC-Sieg gegen Kiel: