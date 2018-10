vor 2 Stunden Karlsruhe Zum Abschied vom Wildparkstadion: Einlaufkinder für das KSC-Spiel gegen Würzburg gesucht

Letztmals rollt der Ball am Samstag, 3. November, im Wildparkstadion in seiner jetzigen Form. Gegner sind dann die Würzburger Kickers. ka-news und die EnBW bieten die große Chance, das Abschiedsspiel aus einmaligem Blickwinkel mitzuerleben – als Einlaufkind an der Hand von Willi Wildpark!