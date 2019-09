02.09.2019 17:49 Karlsruhe Weniger Ballbesitz, weniger Pässe und weniger Ecken: Der KSC unterliegt Osnabrück auch im Statistik-Duell

Beim enttäuschenden 0:3 in Osnabrück hatte der KSC gut begonnen. Die Badener bestimmten beim VfL durch hohe Aggressivität und Zweikampfstärke die Partie. Die Badener waren, durch ihr - eigentlich in dieser Saison untypisches - aggressives Anlaufen, Chef an der Bremer Brücke. Doch die Zahlen sprechen nicht immer für den KSC.