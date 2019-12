Für Alois Schwartz liegt einiges an Arbeit unterm Weihnachtsbaum, das offenbarte die bittere Heimniederlage zum Jahresabschluss gegen Mit-Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Zum Auftakt der Wintervorbereitung wird Schwartz sein Team auf den Abstiegskampf einstimmen müssen.

Das 0:1 gegen Wiesbaden war die zweite bittere Niederlage vor heimischem Publikum, obwohl die Badener erneut nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft waren. Doch erneut zeigte sich der Gast im Wildpark extrem effektiv, während der KSC wieder einmal mit seinen Chancen haderte.

“Die Mannschaft hat heute viel investiert. Wir sind gut in die Partie gekommen und hatten die Möglichkeiten. Man muss eben ein Tor machen", so Schwartz.

Das angesprochene Tor machte dann aber Wiesbaden, nach einem Vorweihnachts-Geschenk von Karlsruhes Schlussmann Benjamin Uphoff, dem zumeist so souveränen Rückhalt der Badener. So darf sich Rüdiger Rehm über einen wichtigen Sieg seiner Mannschaft im Abstiegskampf freuen. Auf diesen wird man sich spätestens jetzt im Wildpark einstellen müssen, wenn es Anfang Januar mit der Vorbereitung losgeht.

Hofmann wieder als alleinige Spitze

Zum Vergleich: Wehen, Tabellen-Vorletzter, liegt durch den Sieg nur noch drei Punkte hinter den Blau-Weißen, die das Jahr 2019 auf Platz 13 beschließen. Direkt dahinter liegen mit Nürnberg und Hannover zwei Bundesliga-Absteiger, die eigentlich deutlich höhere Ambitionen und die Finanzkraft für Verstärkungen haben.

Schwartz wechselte im Vergleich zur 1:5-Klatsche in der Vorwoche nicht nur personell zweimal durch, auch in der taktischen Formation gab es eine Änderung. Für die Mittelfeldspieler Lukas Fröde und Burak Camoglu mussten Christoph Kobald und Stürmer Anton Fink raus.

Der KSC damit mit einer Vierer-Mittelfeldreihe vor Fröde, der als Zentrumsspieler zwischen Abwehr- und Mittelfeldkette auflief. Im Sturm spielte Top-Torjäger Hofmann als alleinige Sturmspitze.

KSC nur mit "Halbchancen"

Wehen Wiesbadens stärkste Waffe, Torjäger Manuel Schäffler, konnte wegen einer Sperre nicht mitwirken. So kam es, dass die Hessen in der Anfangsphase kaum zur Entfaltung kamen. Der KSC in der Anfangsphase zwar überlegen, was die Spielanteile angeht aber nicht überzeugend.

Bei Versuchen von Stiefler und Gordon nach rund einer halben Stunde kam immer wieder ein Bein der Gäste dazwischen. Die beste KSC-Gelegenheit, ein Kopfball von Abwehrmann Roßbach, konnte Wehens Schlussmann Lindner entschärfen.

Im zweiten Abschnitt wirkten die Hessen griffiger, während der KSC den Schwung aus der Schlussphase des ersten Durchgangs nicht mitnehmen konnte. “Wir haben in der Halbzeit nachjustiert. Dann waren wir präsenter und aktiver. Wir konnten nun Duelle für uns entscheiden", befand Wehen-Trainer Rüdiger Rehm nach der Partie.

Schwartz prophezeit "langen Atem und Geduld" für den Rest der Saison

Der Schockmoment für alle Blau-Weißen folgte in der 69. Minute, als Wiesbadens Gül aus 18 Metern Uphoff prüfte und dieser den Ball vor die Füße von Wehens Stürmer Törles Knöll, der nicht lange fackelte und zum 1:0 für die Gäste einschob.

Eine der großen Stärken des KSC in dieser Saison, über Standards Gefahr zu erzeugen, war an diesem Freitagabend kein Mittel und so konnten die Badener trotz 17 Torschüssen, 64 Prozent Zweikampfquote und acht Eckbällen die sechste Saisonniederlage nicht mehr abwenden.

"Wir sind gut in die Runde gekommen, haben zuletzt aber viel Lehrgeld bezahlt", so das Fazit von KSC-Coach Alois Schwartz nach den ersten 18 Saisonpartien. Das Spiel gab über weite Strecken das wider, was den KSC über den bisherigen und wohl auch den kommenden Saisonverlauf noch begleiten wird. “Wir brauchen in der Saison einen langen Atem und Geduld“, appellierte Schwartz.