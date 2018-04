Das Auswärtsspiel des 35. Spieltags des Karlsruher SC muss verschoben werden. Statt am Samstag, 21. April, ist nun am Montag, 23. April Anpfiff. Der Grund: eine sogenannte Großdemonstrationslage. Gekaufte Tickets für das Auswärtsspiel behalten ihre Gültigkeit.

Wie der Karlsruher SC mitteilt, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Auswärtsspiel am 35. Spieltag verschoben, nun müssen die Badener erst am Montag, 23. April um 18.30 Uhr, gegen den FSV Zwickau antreten, statt wie geplant schon am Samstag, 21. April.

Wegen einer Großdemonstrationslage am diesem Wochenende hat die Landespolizei Sachsen beim DFB eine Verlegung des Spiels beantragt, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Wildpark. Jedoch hatten sich beide Vereine - im Interesse der Fans - gegen eine Verlegung ausgesprochen.

"Wir haben bereits die gesamte Saison über eine überragende Unterstützung seitens unserer Fans, gerade auch auswärts", erklärt KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Er ist sich sicher: "Der neue Termin wird für viele nicht so machbar sein. Die Verlegung bedauern wir sehr, gerade in der jetzigen Phase der Saison!"

Fans, die nach Zwickau reisen wollten und schon ein Ticket haben können beruhigt sein, die Eintrittskarten sind auch an dem Montag noch gültig. Wer den Ausweichtermin nicht wahrnehmen kann, kann sein Ticket jedoch am Fanshop wieder zurückgeben, so der KSC in seinem Pressebericht abschließend.