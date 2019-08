vor 13 Stunden Anya Barros Karlsruhe Vor dem ersten Heimspiel zeigt der KSC Demut: "Unser Aufstieg ist nicht selbstverständlich!"

Es ist das erste Heimspiel in der neuen Zweitliga-Saison und Chefcoach Alois Schwartz fiebert den Gästen aus Dresden schon sehr entgegen. Vor 12.000 Fans, davon etwa 400 aus Sachsen, will der KSC am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) weitere drei Punkte holen. Torlieferant soll unter anderem erneut Marvin Pourié sein.