vor 6 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Vor dem Pokalspiel gegen Hannover 96: "Wir haben noch eine Kleinigkeit gut zu machen", sagt KSC-Coach Alois Schwartz

Am kommenden Montag (18.30 Uhr) trifft der Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Hannover 96. Gegen die Niedersachsen setzte es in der vergangenen Pokalsaison eine herbe 0:6-Klatsche. Für die Blau-Weißen ist Wiedergutmachung angesagt.