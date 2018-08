Dieses Spiel deckte gnadenlos die Schwächen auf. Der Karlsruher SC kam im Pokal-Spiel gegen Hannover 96 mit 0:6 (0:3) unter die Räder. "Verdient", wie Trainer Alois Schwartz anschließend erklärte. Auch seine Spieler fanden deutliche Worte.

Es ist nicht neu, was David Pisot am Sonntagnachmittag anprangerte. Der Kapitän sprach die Schwächen des KSC an: "Wir wollten mutig auftreten, haben es aber nicht geschafft. Wir haben wieder kaum Ballbesitz, kaum Chancen gehabt. Das reicht einfach nicht." Schon in der Vorwoche waren es ähnliche Worte. Oder auch: Und täglich grüßt das Murmeltier!

Wieder einmal bekam der KSC also nicht das auf den Platz, was er sich vorgenommen hat. Der Unterschied zu den Ligaspielen hierbei: Mit Hannover traf man auf einen Gegner, der die Schwächen eiskalt bestrafte. "Wir haben sehr viele Dinge schlecht gemacht und es dem Gegner zu einfach gemacht", fügte Pisot an.

Zahlreiche einfache Fehler

Es ist deutlich: Der KSC hat seine Stabilität der Vorsaison noch lange nicht gefunden. "Man hat heute gesehen, dass der ein oder andere vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt war und sich vielleicht nicht zu viel zugetraut hat, was immer wieder zu einfachen Fehlern geführt hat", führte Marvin Wanitzek aus.

Einer der Verunsicherten augenscheinlich: Torwart Benjamin Uphoff. Nach vielen Monaten, in denen er fast fehlerfrei agierte, waren am Sonntag ungeahnte Schwächen zu sehen. Mit den Wechselspekulationen der vergangenen Tage hätte dies aber nichts zu tun. "Das Thema gibt es intern ja schon etwas länger", gab er nach Schlusspfiff Einblick, dass sein Wechselwunsch nicht kurzfristig aufkam.

"Ergebnis ist schwer zu verdauen"

Das 0:1 nahm Uphoff derweil auf seine Kappe, beim Freistoß habe er sich einfach verschätzt. "Das Ergebnis am Ende ist dann erst einmal schwer zu verdauen. Wir haben es wieder nicht geschafft, aggressiv zu verteidigen", meint er. Woran die aktuelle Schwäche liegt? Auf diese Frage musste auch Uphoff mit den Schultern zucken: "Vor dem Spiel macht jeder einen fokussierten Eindruck. Sobald es dann rausgeht auf den Platz, ist es wie weg."

Die Chance es besser zu machen gibt es am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern. "Da treffen zwei arg gebeutelte Mannschaften aufeinander", so Uphoff dazu, dass sich die Pfälzer im Pokal gegen Hoffenheim eine 1:6-Klatsche einfingen.

Wie der KSC dort den zweiten Saisonsieg einfahren kann? Fast schon wie ein Mantra klingt der Satz von Pisot: "Wir müssen über die Zweikämpfe, über die Grundtugenden ins Spiel kommen. Ohne Zweikämpfe geht es einfach nicht." Neu ist dies nicht, aber eben die große Schwäche des KSC, die er bislang nicht abgestellt bekommt.