26.02.2020 14:45 Karlsruhe Trainer Eichner betont Teamgedanken nach Kritik von Pisot: "Wir tun gut daran, alles andere unterzuordnen"

Trainer Christian Eichner vom KSC hat vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag (18.30 Uhr) den Teamgedanken in den Vordergrund gestellt. "Wir tun beim Karlsruher SC gut daran, wenn wir alles - und ich betone alles - in den nächsten Wochen so unterordnen, dass wir nächstes Jahr wieder tolle Spiele in 2. Bundesliga bestreiten dürfen", sagte der 37-Jährige am Mittwoch. Die Badener könnten mit einem Sieg die Franken überholen und den Relegationsplatz 16 verlassen.