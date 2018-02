Hält die Serie des Karlsruher SC weiter - oder wird ausgerechnet ein Kandidat aus dem Tabellenkeller zum Stolperstein? Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Badener den Chemnitzer FC. ka-news hat die Sachsen im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Eine einfache Saison ist es für den CFC wahrlich nicht. Im Sommer mussten sie den Abgang ihres Torjägers Anton Fink verkraften. Tatsächlich gelang es sogar, dies zu kompensieren, was die 32 Treffer in 25 Spielen belegen. Allerdings: Der beste Torschütze mit Daniel Frahn (zehn Treffer) fehlt beim KSC aufgrund einer Gelbsperre.

Dafür gibt es eine andere große Baustelle: die Abwehr. Mit 49 Gegentoren ist Chemnitz die Schießbude der Liga. Vor allem in der Fremde herrscht regelmäßig "Tag des offenen Tores". Bei 13 Auswärts-Duellen musste der CFC bereits 33 Treffer schlucken. Auch das ist ein Grund, warum auf gegnerischen Plätzen erst fünf Punkte eingesammelt wurden. Hier hat Chemnitz ebenfalls den schlechtesten Ligawert - gemeinsam mit Jena.

Auf Abstiegsplatz, doch Hoffnung ist noch da

Es gibt einige Punkte, warum die Sachsen als Tabellen-18. auf einem direkten Abstiegsplatz stehen - und dies nicht erst seit kurzer Zeit. Schon seit dem 18. Spieltag ist der CFC dauerhaft in der roten Zone. Schon zwei Negativserien von acht Liga-Pleiten in Folge mussten in dieser Saison hingenommen werden. Und auch an das letzte Auswärtsspiel wird man nicht gerne zurückdenken: In Osnabrück wurde die Mannschaft von Trainer David Bergner, der das Amt im Januar von Horst Steffen übernahm, mit 1:6 überrollt.

Doch immerhin, es gibt auch ein zartes Pflänzchen der Hoffnung: Der CFC konnte seine letzten beiden Heimspiele gewinnen. Im Hinspiel trennten sich die Badener und Chemnitz übrigens torlos. Doch seitdem hat sich viel verändert. Der KSC meldet inzwischen wieder Ansprüche im Aufstiegsrennen an, ist punktgleich mit Platz drei und auch der direkte Aufstiegsplatz ist mit sieben Zählern Abstand noch nicht abgeschrieben.

Vieles spricht für den KSC am Sonntagnachmittag. Vor allem, da sich die Gastgeber selbst wohl kaum noch an ihre letzte Niederlage erinnern können. Seit dem 1. Oktober in Meppen ist der Tabellenvierte ungeschlagen, verlor in zwölf Heimspielen im Wildparkstadion noch nicht. Die Nummer 13 gegen Chemnitz soll da nun sicher nicht zur Unglückszahl werden...