Es war eine nervenaufreibende Schlussphase im Wildparkstadion. Am Ende hieß es zwischen dem Karlsruher SC und Jena 1:1 (0:0)-Unentschieden. Für die Badener ist es die dritte Punkteteilung der noch jungen Spielzeit.

Es war zunächst nicht der Abend der Hausherren. Die Blau-Weißen fanden keinen Zugriff auf das Geschehen, taten sich brutal schwer. Einzig auf Benjamin Uphoff konnte sich der KSC wieder einmal verlassen. Der Keeper parierte in der sechsten Spielminute gegen Manfred Starke, als er bei einem Schuss aus kurzer Distanz die Arme nach oben riss. In der 18. Spielminute war Uphoff dann beim Distanzschuss von Maximilian Wolfram zur Stelle.

Ein ruhender Ball sollte nach 25 Minuten dann auch endlich für die erste Karlsruher Chance sorgen - und gleich eine ganz dicke. In Folge eines Eckballs kam Manuel Stiefler mit dem Kopf ans Spielgerät. Jo Coppens klärte knapp am Pfosten dabei. Es war der Weckruf für die Hausherren, kurz darauf hat Roßbach einen Abschluss per Drehschuss.

Pourié hat Führung auf dem Fuß

Zehn Minuten vor der Halbzeitpause dann ein Konter über Florent Muslija. Der legt auf Marvin Pourie ab, der aber scheitert. Auch Martin Röser scheitert aus der Distanz am Außennetz (36.), er stand aber ohnehin im Abseits. Die letzte Chance für den KSC, der sich im Verlauf der Halbzeit deutlich gesteigert hat, vergab dann Marc Lorenz vier Minuten vor dem Pausentee. Insgesamt war es aber zu ideenlos von den Badenern in diesen 45 Minuten.

Entsprechend viel hatten sich die Hausherren für den zweiten Durchgang vorgenommen, eine deutliche Leistungssteigerung sollte her. Pourie hatte nach zwei Minuten auch gleich eine gute Chance, seinen Querpass verpasste der eingewchselte Kyoung Rok Choi. Es entwickelte sich nun ein zerfahrenes Spiel, in dem der KSC zu der ein oder anderen Abschlusschance kam - aber auch großes Glück hatte. Denn Jenas Dominik Bock traf in der 64. Minute den Pfosten.

Bock schockt, Stiefler schlägt zurück

Alles schien bereits auf ein Unentschieden hinzudeuten, als Jenas Dominik Bock in der Schlussphase noch zuschlug (85.). Doch der KSC ließ sich davon nicht aus der Spur werfen: die Badener schlugen zurück und trafen in der 88. Spielminute zum umjubelten 1:1-Ausgleich. Torschütze war Manuel Stiefler. In der Nachspielzeit hatte dann Choi sogar noch den Sieg auf dem Schuh, scheiterte aber.

Für den KSC geht es nun in die Pokal-Woche. Am Dienstag steht das Achtelfinale im Verbandspokal in Höpfingen (Anpfiff 18 Uhr) auf dem Programm, Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) wartet dann das Duell mit Hannover 96.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Wanitzek - Muslija, Lorenz(46. Choi) - Röser (46. Fink), Pourié (80. Sané).