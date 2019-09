Beim Aufsteigerduell in Osnabrück kassierte der Karlsruher SC die dritte Saisonpleite und offenbarte eklatante Schwächen im Defensivbereich. Gegen spielfreudige und abgeklärte Osnabrücker ging man am Ende mit 0:3 vom Feld - und mit der Erkenntnis, dass man die Hausherren geradezu zum Tore schießen eingeladen hatte.

Nach der 2:4-Pleite gegen den HSV änderte Alois Schwartz die Startelf auf nur einer Position: Burak Camoglu ersetzte Lukas Grozurek im rechten Mittelfeld. Und die Badener begannen an der Bremer Brücke mit mutigem Pressing, legten ein hohes Tempo vor. Die Schwartz-Elf störte so das Osnabrücker Aufbauspiel konsequent.

Die beste Chance durch Marc Lorenz (9.) gab es dann nach einem ruhenden Ball von Marvin Wanitzek. Technisch schön gemacht, kann Osnabrücks Schlussmann den Schuss von Lorenz allerdings entschärfen.

Nach einer Viertelstunde schalten sich auch die Hausherren ins Spiel ein und wurden schnell effektiv. Nach einem ersten Pfostenschuss saß bereits der zweite gefährliche Versuch. Der Grund: Slapstick in der KSC-Defensive. Osnabrücks Kevin Wolze nutzte das schwache Verteidigungsverhalten der KSC-Hintermannschaft und konnte Topstürmer Alvarez bedienen, der viel Platz hatte, um zur Führung einzunetzen.

"Wir sind nach einer Viertelstunde nicht mehr gut ins Spiel gekommen. Nach dem Gegentor hat es Osnabrück gut in die Karten gespielt", äußerte sich KSC-Trainer Schwartz nach der Partie zum verdienten Sieg der Osnabrücker.

Was positiv auffiel: Trotz des Gegentreffers versuchte der KSC dort weiterzumachen, wo er angefangen hatte. Allerdings wurden die Aktionen nach vorne oft nicht konsequent genug ausgespielt. Wirkliche Gefahr im Osnabrücker Strafraum kam nicht zustande, da es in der badischen Offensive an der nötigen Präzision fehlte. Die Hausherren kamen durch das Tor hingegen mehr und mehr ins Spiel.

Karlsruhe ist zu oft "zweiter Sieger"

Die zweite Hälfte hätte für den KSC wohl nicht schlechter beginnen können, als in der 47. Minute auf Elfmeter für die Niedersachsen entschieden wurde. Überflüssig, denn der Ball ist beim Dribbling des Osnabrückers Taffertshofer eigentlich schon weg, doch Linksverteidiger Roßbach traf seinen Gegenspieler beim Nachhaken. Alvarez ließ sich diese Chance zum 2:0 nicht nehmen.

Nach dem zweiten Nackenschlag des Nachmittags rannte der KSC weiter an, war nach dem zweiten Gegentreffer gezwungen, offensiver zu agieren. Das ergab zwar Chancen, ermöglichte Osnabrück aber auch Räume zum Kontern. Trainer Alois Schwartz hatte immer wieder betont, dass man zu oft in den vergangenen Spielen "zweiter Sieger" geblieben war. Auch in Osnabrück war das der Fall, in den entscheidenden Aktionen war man meist zu spät.

"Wunden lecken, Spiel analysieren und besser machen"

Die Niedersachsen konnten sich fallen lassen und auf Gegenangriffe warten. Die Standardstärke des KSC fand an diesem Nachmittag keinen Ertrag. Stattdessen waren die Hausherren kurz vor Spielende noch einmal zur Stelle: Van Aken konnte sich in der Luft durchsetzen und traf zum 0:3 aus Sicht der Gäste.

"Wunden lecken, Spiel analysieren und in den nächsten Spielen besser machen", kündigte Schwartz anschließend an. Knapp zwei Wochen haben der Coach und sein Team dafür Zeit, bevor nach der Länderspielpause im nächsten Pflichtspiel Schwartz' Ex-Klub Sandhausen zu Gast ist.