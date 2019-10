vor 11 Stunden Peter Putzing Karlsruhe Spannende Fakten zum Spiel gegen Bochum: Die Ex-KSC'ler spielen jetzt beim "Dino" der 2. Bundesliga

Der KSC hat sein zweites Auswärtsspiel in Folge. Das Team aus dem Wildpark fährt zum "Dino" der 2. Bundesliga. Der VfL Bochum spielt seit zehn Jahren im Fußballunterhaus. Im Kader des Clubs, dessen Heimspiele im geschichtsträchtigen Stadion an der "Castroper Straße" stattfinden, steckt einiges an KSC-Geschichte. Hier kommen die Fun Facts zum Spiel gegen Bochum!