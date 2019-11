vor 17 Stunden Karlsruhe Sieben Spiele ohne Niederlage: KSC fährt mit breiter Brust zum FC St. Pauli

Mit dem Schwung des Pokalsiegs in Darmstadt im Rücken will der Karlsruher SC zum Abschluss der englischen Woche seine Serie weiter ausbauen. "Wir haben sieben Pflichtspiele nicht verloren, deswegen fahren wir auch sehr positiv gestimmt dorthin", betonte KSC-Trainer Alois Schwartz vor der Partie am Samstag (13 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli. "In Darmstadt hat in dieser Runde noch niemand gewonnen. Wir haben das mit unserem 1:0 geschafft, das war ein Fingerzeig", fügte er hinzu.