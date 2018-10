Neue Woche, weg das Glück - die Siegesserie des Karlsruher SC ist gerissen. Beim FC Hansa Rostock mussten sich die Badener nach zuletzt vier Siegen erstmals wieder geschlagen geben. Das 0:1 (0:0) im Ostseestadion bedeutete zugleich die erste Auswärtsniederlage der Saison.

Die Karlsruher, zum vierten Mal in Folge mit der gleichen Startformation, begannen forsch und frech. Marc Lorenz prüfte nach rund 90 Sekunden per Freistoß erstmals das Rostocker Aluminium. Doch auch Hansa versteckte sich nicht, nur zwei Minuten später musste KSC-Schlussmann Benjamin Uphoff erstmals bei einer scharfen Hereingabe von Merveille Biankadi eingreifen (4. Spielminute).

Zwei knifflige Situationen innerhalb weniger Augenblicke

Nach dieser schwungvollen Anfangsphase ging das Spieltempo dann deutlich zurück. Der KSC versuchte Lücken in der Rostocker Hintermannschaft zu finden, die von den Gastgebern im Ostseestadion aber kaum zugelassen wurden. Marvin Pourié per Fallrückzieher (18.) und Fink (19.) hatten kleinere Chancen. Hinten standen die Badener zudem gewohnt sicher. Lediglich bei einem abgefälschten Schuss von Marco Königs (14.) musste Uphoff eingreifen.

Knifflig wurde die Situation in der 23. Minute im Rostocker Strafraum. Bei einem Freistoß wurde Pourié von Oliver Hüsing am Trikot gezogen, kam im Strafraum zu Fall. Doch einen Elfmeter bekam der KSC nicht. Auf der Gegenseite foulte kurz darauf Marco Thiede den FCH-Akteur Biankadi, auch hier erfolgte kein Strafstoß-Pfiff.

Rostock kommt besser aus der Kabine und geht in Führung

Kurz vor der Halbzeitpause wurden beide Teams offensiv noch einmal etwas munterer - blieben aber vor dem Tor insgesamt ungefährlich. So ging es letztlich mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Ein Ergebnis, mit dem sich beide Mannschaften zufrieden zeigten. Zugleich kündigten sie aber auch noch Steigerungspotenzial an.

Diesen Worten konnte Rostock zu Beginn des zweiten Durchgangs besser Taten folgen lassen - und ging folglich in der 51. Spielminute in Führung. Ein Schuss von Königs wurde von Damian Roßbach abgefälscht, wodurch der Ball unhaltbar für Uphoff wurde. Nur wenig später hatte Biankadi sogar einen zweiten Treffer auf dem Fuß. Der KSC wirkte nach dem Treffer deutlich geschockt, benötigte einige Zeit, um sich zu erholen.

KSC-Defensive schwimmt gefährlich

Ein Abschluss von Pourié war ein erstes positives Zeichen, sein Schuss war aber deutlich zu schwach (58.). Stattdessen vergaben die Hausherren die nächste Großchance, Phil Ofosu-Ayeh und Biankadi scheiterten jeweils aus kurzer Distanz (58.). Es ging nun munter rauf und runter, kurze Zeit später kam Fink zum Abschluss. Sein Schuss geht knapp am Pfosten vorbei (60.).

Fünf Minuten später dann erneut Durchatmen beim KSC, denn ein Foul von Lorenz im Strafraum wurde nicht gesehen. Kurz darauf schlug der Ball dennoch im Karlsruher Netz ein. Der Treffer von Nico Rieble wurde aber nicht gewertet, da sich der Kogge-Akteur unfair gegen Marvin Wanitzek behauptet hatte.

Schwartz-Truppe findet offensiv keine Lösungen

Der KSC versuchte in der letzten Viertelstunde nochmals den Druck zu erhöhen, hatte gegen solide stehende Hausherren aber große Probleme. Ein deutliches Signal kam dann neun Minuten vor dem Ende von der Bank. Denn Cheftrainer Alois Schwartz brachte mit Saliou Sané einen weiterren Stürmer, nahm dafür Sechser Manuel Stiefler vom Feld.

Doch es passierte nichts mehr und so musste der KSC die erste Auswärtspleite der Saison hinnehmen, während Rostock nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder einmal die volle Punktzahl einstrich. Die Badener bleiben vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz, müssen nun aber abwarten, wie sich die Konkurrenz an diesem Wochenende schlägt.

Interessanter Nebenaspekt: der KSC geht erneut mit einer Niederlage in die Länderspielpause, wie schon nach der Partie gegen Lotte. Was danach passierte, ist bekannt...

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler (81. Sané), Wanitzek - Choi (74. Röser), Lorenz - Fink, Pourié.