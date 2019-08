Am kommenden Sonntag, 18. August, ist der Karlsruher SC bei Holstein Kiel zu Gast: Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Die beiden Vereine treffen damit seit das erste Mal über vier Jahrzehnte wieder aufeinander. Vier weitere Fun Facts für den Small-Talk vor dem Spiel haben wir hier für euch gesammelt.

1. Zuletzt trafen beide Vereine 1978 aufeinander

Es war Anfang Dezember 1978 als der Karlsruher SC das erste Mal gegen Holstein Kiel auflaufen musste. Die einzige Partie gegen die "Nordlichter" und die musste sich der KSC seiner Zeit geschlagen geben. Mit 5:2 fegten die Gastgeber die Badener aus der 3. Runde des DFB-Pokals. Die Heimspiel-Bilanz spricht also klar für Kiel.

2. ("Ewige") Tabelle spricht für KSC

Eine Niederlage will der KSC in der 2. Liga und knapp 40 Jahre später nicht mehr einfahren. Der Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt: Der KSC hat volle Punktzahl auf dem Konto, die Schleswig-Holsteiner dagegen nur einen Zähler. Da gehen die Spieler aus der Fächerstadt sicherlich mit breiter Brust in das Spiel am Sonntag.

Platz Mannschaft Punkte 1. Karlsruher SC 6 2. Erzgebirge Aue 6 3. Hamburger SV 4 4. Heidenheim 4 5. Jahn Regensburg 4 6. Darmstadt 98 4 7. VfB Stuttgart 4 8. Greuther Fürth 3 9. VfL Osnabrück 3 10. FC Nürnberg 3 11. Arminia Bielefeld 2 12. Hannover 96 1 13. SV Sandhausen 1 14. Bochum 1 15. St. Pauli 1 16. Holstein Kiel 1 17. SV Wehen 0 18. Dynamo 0

Auch in der "Ewigen Tabelle der Bundesliga" steht der Karlsruher SC besser da als die Gastgeber: Hier gibt es Platz 19 für die Blau-Weißen mit 959 Punkten aus 814 Partien - laut Deutschen Fußball-Bund (DFB). Die Kieler sind dagegen nicht gelistet.

3. KSC hat mehr (Fans) zu bieten

Vergleicht man die Mitgliederzahlen, liegt Karlsruhe klar vor den Norddeutschen. Der KSC hat etwas mehr 8.430 Mitglieder, Kiel gerade mal 2.685. Ebenso der Blick auf die Fans in den sozialen Netzwerken. Hier kann der Verein aus dem Wildpark mit 242.000 Anhängern auftrumpfen, der Gastgeber am Sonntag vereint lediglich fast 89.000 virtuelle Fans auf die Plattformen Twitter, Instagram und Co.

4. Es gibt eine Gemeinsamkeit beider Vereine...

Wer die beiden Stadien vergleicht, dem fällt auf: Fans beider Vereine stehen aktuell auf provisorischen Tribünen. Der Grund bei Holstein: In der 2. Bundesliga müssen Fußballstadien eine Kapazität von mindestens 15.000 Zuschauern haben.

Beim KSC ist der Grund ein anderer: Hier wird bekanntlich der altehrwürdige Wildpark aktuell umgebaut. Aber auch hier die gleiche Ausgangslage: Es müssen immer Minimum 15.000 Fans ins Stadion passen. In konkreten Zahlen: 15.034 Fans im Kieler Holstein-Stadion, 15.330 im Karlsruher Wildpark.

5. Deutscher Meister trifft Deutschen Meister

Blick in die Vergangenheit beider Vereine: Vergangenheit der beiden Vereine schaut stellt fest, dass sowohl Holstein Kiel als auch der Karlsruher SC bereits Deutscher Meister waren. Die Karlsruher in der Saison 1908/09 - zwar nicht als KSC sondern als FC Phoenix, dem Vorgängerverein, die Kieler 1911/12.

Was hervor sticht: Als Kiel Meister wurde, entschied sich das bei einer Partie gegen Karlsruhe! Damals trat der Karlsruher FV gegen Die Norddeutschen an. (Und als der Karlsruher FV zwei Jahre zuvor Meister wurde, hieß der Gegner: Holstein Kiel, aber das nur am Rande.)