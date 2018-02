Raus in den Wildpark: Mit ka-news und EnBW zum KSC

Der Dorfklub kommt! Am Mittwoch, 7. März, gastiert die SG Sonnenhof Großaspach um 19 Uhr im Wildparkstadion. Für dieses Heimspiel des Karlsruher SC haben ka-news und EnBW gemeinsam ein großes Gewinnspielpaket geschnürt: Zu gewinnen gibt es zwei Plätze als Einlaufkind sowie den besten Platz im Stadion!

Gewinnspiel "Einlaufkinder"

Einmal an der Hand von Willi Wildpark ins Wildparkstadion einlaufen – für fußballbegeisterte Kinder ist dies ein unvergessliches Erlebnis. Dafür dürfen die Kleinen dann gerne auch einmal etwas länger wachbleiben. Mittwochabends beim Flutlichtspiel gegen Großaspach ist Gänsehaut garantiert!

Wer am Gewinnspiel von ka-news und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG - Energieeffizienzpartner des KSC - teilnehmen möchte, muss einfach ein Fan-Bild - fotografiert oder gemalt - an die ka-news-Sportredaktion unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer schicken (sport@ka-news.de - Stichwort: KSC-Einlaufkinder). Bitte auch angeben, ob das Bild auf ka-news veröffentlicht werden darf.

Die beiden originellsten Einsendungen erhalten die Plätze an der Hand des KSC-Maskottchens. Die Einlaufkinder, wie sie beim KSC genannt werden, bekommen zusätzlich ein limitiertes T-Shirt von Willi Wildpark geschenkt. Der Preis als Einlaufkind beinhaltet auch eine Eintrittskarte für eine Begleitperson. Teilnahmeberechtigt sind alle Kids zwischen fünf und elf Jahren.

Gewinnspiel "Bester Platz"

Damit nicht nur der Nachwuchs dieses Spiel aus ganz besonderer Perspektive erleben kann, gibt es am Mittwochabend auch wieder den "besten Platz im Stadion" - auf dem EnBW-Sofa direkt am Spielfeldrand zu gewinnen. Näher dran geht nicht!

Wer dabei sein will, sollte schnell sein und eine Mail mit Name und Telefonnummer an sport@ka-news.de schicken (Stichwort: Bester Platz)

Beide Gewinnspiele enden am Freitag, 2. März, um 12 Uhr. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt.

Viel Glück wünschen Ihnen ka-news und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG.