Die Saison ist für den Karlsruher SC gelaufen: Das letzte Spiel des Jahres wurde abgesagt. Der Rasen in Osnabrück ist nicht bespielbar.

Gestern zeigten sich die Verantwortlichen in Niedersachen noch optimistisch - doch heute dann die Hiobsbotschaft: Das Spiel des KSC in Osnabrück, das am morgigen Freitag stattfinden sollte, wurde abgesagt. Das teilt der Vfl aktuell mit. Zu dieser Entscheidung sei der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gekommen.

"Bereits durch das letzte Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching wurde der Rasenplatz an der Bremer Brücke stark in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Witterungslage in den vergangenen Tagen und der weiteren Prognose kann eine Austragung des letzten Spiels des Jahres unter regulären Bedingungen nicht gewährleistet werden", berichtet der Verein weiter.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Voraussichtlich soll es aber in der ab dem 22. Januar nachgeholt werde.