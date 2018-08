Pokal-Pleite abgehakt: KSC will in Kaiserslautern Schritt nach vorne machen

Das Signal wird deutlich: Der Karlsruher SC richtet den Blick nach vorne, die Pokal-Pleite ist bereits zu den Akten gelegt. So richtet sich die volle Konzentration auf das Südwest-Derby am Samstag (Anpfiff 14 Uhr), beim 1. FC Kaiserslautern.

Für KSC-Cheftrainer Alois Schwartz wird es zugleich eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Sechs Jahre lang arbeitete er in der Pfalz. "Das ist eine schöne Erinnerung. Aber ich blicke nach vorne, möchte die drei Punkte mitnehmen. Das würde guttun", erklärt der Coach am Donnerstag bei der Spieltags-Pressekonferenz hinsichtlich des möglichen zweiten Saisonsiegs.

Die Kulisse dafür ist für Drittliga-Verhältnisse enorm. Die "Roten Teufel" rechnen mit 31.000 Zuschauern auf dem Betzenberg im Fritz-Walter-Stadion. Rund 3.000 Karlsruher haben sich ein Ticket besorgt, sodass es am Spieltag selbst für den Gästebereich noch Eintrittskarten gibt. "Vielleicht kommen ja noch ein bisschen mehr", hofft Schwartz auf eine lautstarke Kulisse.

Verzichten muss der KSC am fünften Spieltag auf Marin Sverko (Reha) und auch Dominik Stroh-Engel, der am Freitag eine Weisheitszahn-OP, hat. Gut sieht es dagegen bei Martin Röser aus, der nach einer Sehnenreizung am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainierte. Auch Anton Fink (Sprunggelenk) und der lange verletzte Justin Möbius standen mit den Kollegen auf dem Rasen.

Dort war am Mittwoch auch erstmals Alexander Groiß dabei. Schwartz zeigt sich von den ersten Eindrücken zufrieden: "Er macht uns etwas flexibler. Man sieht auch, dass er voll im Saft ist und Spielpraxis hat. So können wir bald auf ihn zurückgreifen." Der Neuzugang ist im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung einsetzbar - Konkurrenz also für einige Akteure.

"Mannschaft ist sehr selbstkritisch"

Daniel Gordon sieht das aber positiv: "Das kann nur ein Anreiz sein, weiter Gas zu gehen." Auch der Verteidiger hat das Pokal-Spiel inzwischen abgehakt. "Ein, zwei Nächte mussten wir schon darüber grübeln. Diese Niederlage tat schon weh. Aber jetzt steht das Derby an und wir wollen die drei Punkte." Dafür gilt es die Fehler abzustellen und viel mehr Zweikampfpräsenz an den Tag zu legen, viel aggressiver zu sein und natürlich kompakter zu stehen und dem Gegner so weniger Torchancen zu ermöglichen.

Die KSC-Spieler wissen also, worauf es ankommt. Das sieht auch Schwartz, der betont: "Es macht Mut, dass die Mannschaft an sich arbeitet, wissbegierig ist, sehr selbstkritisch mit der Situation umgeht und dass wir langsam immer wieder Schritte nach vorne gehen." Der nächste soll am Samstag folgen.