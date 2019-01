vor 16 Stunden Karlsruhe Nachholtermin steht fest! KSC tritt am 12. Februar in Zwickau an

Ein Termin für das am Wochenende ausgefallene Pflichtspiel des Karlsruher SC beim FSV Zwickau steht fest: Die Partie soll am Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr in Ostsachsen ausgetragen werden.