Es ist vollbracht, der Karlsruher SC hat am dritten Spieltag den ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren. Bei Fortuna Köln setzen sich die Badener mit 1:0 (0:0) durch.

Cheftrainer Alois Schwartz hat im Vorfeld angekündigt, in der Offensive möglicherweise zu wechseln. Dies setzte er am Dienstagabend um, Saliou Sané bekommt einen Verschnaufpause auf der Bank. Dafür rückt Martin Röser in den Sturm. Den freien Platz auf der linken Seite im Mittelfeld übernimmt dafür Marc Lorenz.

Der Start in die Partie ist von beiden Mannschaften durchaus willig und mit - für die herrschenden Temperaturen - gutem Tempo. Torabschlüsse suchen allerdings sowohl der KSC als auch Köln zunächst eher aus der Distanz. Für die Gastgeber geben der Ex-Karlsruher Sebastian Schiek (6. Spielminute) und Maik Kegel (14.) erste Warnschüsse ab, für die Blau-weißen versucht sich Marco Thiede mit dem ersten Abschluss (12.).

Uphoff hält das Remis fest

Mitte des ersten Durchgangs spielt sich Köln dann erstmals in den Strafraum der Gäste - und gleich wird es richtig gefährlich beim Konter über Kwame Yeboah. Letztlich kann David Pisot den Schuss abblocken. Auf der Gegenseite prüft Röser Fortuna-Schlussmann Nikolai Rehnen, der den Ball im Nachfassen aber sicher hat (32.).

In der Schlussphase der ersten Halbzeit lassen bei beiden Teams dann merklich die Kräfte nach, was zu zahlreichen Fehlern führt. Der KSC bekam so zwar immer wieder Standards, nutzen diese aber nicht. Köln lauert unterdessen auf Konter, kann daraus aber ebenfalls keinen Profit schlagen. In der Nachspielzeit ist zudem Benjamin Uphoff zur Stelle und pariert gegen Moritz Hartmann.

Muslija erlöst die Gäste

Mega-Chance direkt nach dem Wiederanpfiff für den KSC: Rehnen kann zunächst gegen Florent Muslija klären, beim Nachschuss von Röser seht dann ein Kölner genau richtig und blockt den Ball ab (47.). Die Partie wird nun spielerisch deutlich besser, doch beide Mannschaften lassen eben auch das nötige Zielwasser und fußballerische Ideen vermissen, um einen Treffer zu erzielen. Eine der besten Chancen für Köln hat Hartmann nach 68 Minuten per Kopfball. Uphoff pflückt diesen allerdings locker herunter.

Rund eine Viertelstunde vor dem Ende bringt der KSC gleich zwei neue Kräfte: Sané und Kyoung-Rok Choi ersetzen Röser und Lorenz. Doch es ist ein anderer, der den entscheidenden Impuls setzt: Muslija versucht sein Glück aus dem Lauf heraus von der Strafraumgrenze. Sein Schuss passt genau an den Innenpfosten und fällt zur Führung in die Maschen (76.).

Doch die Führung ist knapp, der KSC muss noch kräftig zittern, ehe der erste Saisonsieg in trockenen Tüchern ist. Jetzt können die Badener jedoch mit frischem Selbstvertrauen ins Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen Jena gehen.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Roßbach, Pisot, Gordon, Thiede - Lorenz (74. Choi), Wanitzek, Stiefler, Muslija - Röser (74. Sané), Pourié (83. Fink).