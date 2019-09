vor 11 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe "Müssen über unsere Leistungsgrenze hinaus" - Alois Schwartz will KSC-Gegner Heidenheim nicht unterschätzen

Am kommenden Samstag (13 Uhr) empfängt der Karlsruher SC den 1. FC Heidenheim. Nach den vier Punkten in den vergangenen beiden Spielen soll gegen die Mannschaft von der Ostalb auch etwas Zählbares herausspringen. Dabei können die Badener, aber auch die Heidenheimer auf Fan-Untersützung hoffen: Bisher sind 11.700 Tickets verkauft - darunter rund 300 an Gästefans.