Es war ein mutiger und engagierter Auftritt des Karlsruher SC im Spitzenduell mit dem VfL Osnabrück. Der verdiente Lohn: Ein 2:1 (0:0)-Heimsieg für die Badener, die sich damit in der Erfolgsspur zurückmelden und Tabellenplatz zwei untermauern.

Im Spitzenspiel war von Beginn an mächtig Druck auf dem Deckel. Der KSC ging mit viel Engagement und Leidenschaaft n die Aufgabe heran, machte deutlich, was im Spitzenspiel für ihn auf dem Spiel stand. Die Karlsruher kamen in der Anfangsviertelstunde auch zu zwei guten Torchancen, konnte diese aber nicht nutzen.

KSC dreht kurz vor der Halbzeitpause nochmals auf

Die Gäste bewiesen in der neunten Spielminute zudem, dass man ihnen niemals zu viel Platz lassen darf: Etienne Amenyido verfehlte per Distanzschuss knapp das Ziel. Nach rund 20 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften dann gut, lieferten sich aber weiterhin ein temporeiches Duell. Kurz vor der Halbzeitpause dann noch einmal eine Großchance für den KSC zur Führung: Nach einem Freistoß kam David Pisot zum Abschluss, Osnabrücks Keeper Nils-Jonathan Körber parierte (42. Spielminute).

Kurz darauf flog ein Schuss von Alexander Groiß weit am Ziel vorbei. Amenyidos n der Nachspielzeit verpasste dann auch noch Manuel Stiefler aus kurzer Distanz eine Flanke, sodass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging.

Pourié trifft zur Führung für den KSC - Osnabrück schlägt zurück

Das sollte sich kurz nach dem Seitenwechsel ändern. Marvin Pourié erlöste den KSC, traf in der 48. Spielminute nach Zuspiel von Anton Fink aus 16 Metern unhaltbar in die Maschen. Nun hatten die Hausherren scheinbar alles im Griff, spielten zudem mutig auf das zweite Tor. Anton Fink scheiterte so knapp am Außennetz (58. Spielminute).

Doch statt dem beruhigenden 2:0 mussten die Badener in der 66. Spielminute den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Nach einer Ecke wurde Konstantin Engel am langen Pfosten aus den Augen gelasen, kam aus kurzer Distanz zum Abschluss und hatte so keine Mühe, den Ball über die Linie zu befördern.

Gordon erlöst den KSC

In der letzten Viertelstunde brachte Alois Schwartz mit Sercan Sararer noch einmal neue Offensivpower. Er ersetzte Marvin Pourié, der bereits in der zweiten Spielminute die Gelbe Karte gesehen hatte. Fünf Minuten vor dem Ende letztlich die Erlösung für den KSC: Daniel Gordon traf nach einer Ecke per Kopf zum 2:1. Diese Führung ließen sich die Hausherren nun nicht mehr abnehmen.

In der Nachspielzeit war noch einmal Zittern angesagt, aber Gordon rettete einen Schuss der Osnabrücker auf der Linie.

Aufstellung Karlsruher SC: Müller - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Groiß (75. Kobald), Wanitzek, Lorenz (90. Camoglu) - Pourié (75. Sararer), Fink.