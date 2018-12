vor 13 Stunden Karlsruhe Kuriose Viertelstunde bringt KSC in die Spur - Siegesserie mit Kantersieg gegen Münster ausgebaut

Dieser Sieg ist ein deutlicher Fingerzeig an die Konkurrenz. Der Karlsruher SC sicherte sich am Samstagnachmittag gegen Verfolger Preußen Münster mit 5:0 (3:0) den fünften Dreier in Folge.